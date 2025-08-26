تحذير من عملية احتيال جديدة تستهدف مستخدمي بينانس

وجّه “ريتشارد تينغ”، الرئيس التنفيذي لشركة بينانس، تنبيه للمجتمع العالمي للمنصة بشأن نوع جديد من الاحتيال يستخدم المكالمات الهاتفية كوسيلة للإيقاع بالضحايا.

ووفقا لتحذيره، ينتحل المحتالون صفة موظفي دعم بينانس ويطلبون من المستخدمين تعديل إعدادات واجهات برمجة التطبيقات (APIs) الخاصة بهم، تحت ذريعة وجود تحديثات أمنية عاجلة أو مخاطر على الحساب.

شدّد “تينغ” على أن فريق بينانس لا يطلب مطلقا من المستخدمين مشاركة كلمات المرور أو بيانات الدخول عبر الهاتف.

وأشار إلى أن هذه المحاولات تبدأ بمكالمة يبدو صاحبها رسمي ومُقنع، ما يُسهّل على المحتالين خداع الضحية لمنحهم صلاحيات الوصول إلى محافظهم الرقمية.

— Richard Teng (@_RichardTeng) August 26, 2025

وبحسب منشور رسمي على مدونة بينانس، فإن هذه الهجمات أوقعت بعض المستخدمين في فخ الخداع، حيث تراوحت الخسائر من مئات إلى آلاف الدولارات من USDT.

ويُرجع التقرير نجاح هذه المحاولات إلى الثقة الزائفة التي يمنحها المستخدمون لصوت يظنونه تابعا لخدمة دعم بينانس.

توصيات الأمان:

لا تستجب لأي مكالمات هاتفية تدّعي أنها من فريق بينانس وتطلب بيانات حساسة.

تعتمد بينانس على القنوات الرسمية فقط لإرسال التحديثات، مثل البريد الإلكتروني أو التطبيق.

فعّل المصادقة الثنائية (2FA) واستخدم كلمة مرور قوية.

ثبّت إعدادات IP لمزيد من الحماية، وراقب نشاط الحساب باستمرار.

أبلغ عن أي مكالمة مشبوهة مباشرة عبر منصة بينانس.

أكدت بينانس أنها تتابع أنماط الاتصال المشبوهة وتعمل على تعطيل شبكات الاحتيال، لكنها شددت في الوقت ذاته على أن أمن الحساب يبدأ من المستخدم نفسه.

