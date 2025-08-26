تقرير: Bitpanda تستبعد إدراجًا في لندن بسبب مخاوف تتعلق بالسيولة

تام شمس - الثلاثاء 26 أغسطس 2025 12:34 مساءً - أعلنت منصة تداول العملات المشفرة Bitpanda استبعادها خيار الإدراج في أسواق لندن العامة، مشيرة إلى ضعف السيولة في بورصة لندن للأوراق المالية (LSE) كعامل رئيسي وراء القرار.

وقال إريك ديموث، الشريك المؤسس للمنصة التي تتخذ من فيينا مقرًا لها، لصحيفة فاينانشال تايمز إن الشركة تدرس بجدية إدراجًا عامًا، لكنه أكد: "لن يكون في لندن." وأضاف أن الشركة تفكر في إدراج محتمل في فرانكفورت أو نيويورك، من دون تحديد جدول زمني حتى الآن.

وأوضح ديموث: "من حيث السيولة، فإن بورصة لندن لا تؤدي أداءً جيدًا حاليًا. آمل أن يتحسن الوضع، لكن خلال السنوات القليلة المقبلة أعتقد أن البورصة ستواجه بعض الصعوبات."

وأشار إلى أن عدة شركات، من بينها شركة التكنولوجيا المالية البريطانية Wise، نقلت أو في طور نقل إدراجها الأساسي إلى الخارج بهدف جذب المزيد من المستثمرين.

وقد تواصلت Cointelegraph مع Bitpanda للتعليق، لكنها لم تتلق ردًا حتى وقت النشر.

سوق الاكتتابات في لندن عند أدنى مستوى منذ 30 عامًا

تواجه المملكة المتحدة واحدة من أعمق أزمات الاكتتاب العام منذ عقود. ووفقًا لبيانات السوق التي أوردتها فاينانشال تايمز، فإن المبالغ التي جُمعت من إدراجات لندن في النصف الأول من العام هبطت إلى أدنى مستوياتها منذ 30 عامًا، ما أثار مخاوف بشأن قدرة العاصمة البريطانية على المنافسة مع المراكز المالية العالمية الأخرى.

كما تعرضت المملكة المتحدة لانتقادات بسبب سياساتها تجاه قطاع الكريبتو. ففي يونيو، ذكر محللون في المنتدى الرسمي للمؤسسات النقدية والمالية (OMFIF)، وهو مركز أبحاث مستقل، أن بريطانيا أهدرت ميزة السبق التي كانت تمتلكها في مجال تمويل تقنية دفتر الأستاذ الموزع.

وفي الشهر الماضي، أصدرت Coinbase مقطع فيديو ساخرًا يسخر من وضع الاقتصاد البريطاني، حيث قارن بين كلمات متفائلة عن "أن كل شيء على ما يرام" وبين صور قاتمة للفقر والتضخم والدَّين والبنية التحتية المتداعية.

Coinbase تنشر فيديو ساخرًا ينتقد الاقتصاد البريطاني. المصدر: Coinbase

شركات كريبتو تتجه إلى الإدراج في الولايات المتحدة

يأتي رفض Bitpanda للندن في وقت تتزايد فيه توجهات شركات الكريبتو نحو الولايات المتحدة للنشاط في أسواق رأس المال. ففي وقت سابق من هذا الشهر، قدّمت بورصة Gemini Space Station، التي أسسها التوأم كاميرون وتايلر وينكلفوس، ملفًا لهيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) لإدراج أسهمها من الفئة A في سوق ناسداك جلوبال سيلكت تحت الرمز GEMI.

ومن بين الشركات الأخرى التي تقدمت مؤخرًا بطلبات إدراج في الولايات المتحدة: Figure المتخصصة في الإقراض عبر البلوكتشين، وBitGo، وBullish وهي بورصة مدعومة من بيتر ثيل، أدرجت هذا الشهر في بورصة نيويورك (NYSE).

وكانت Bitpanda قد أطلقت خدماتها مؤخرًا في المملكة المتحدة، حيث تتيح للمستخدمين تداول أكثر من 600 أصل رقمي، كما أعلنت عن صفقة رعاية مع نادي أرسنال لكرة القدم.