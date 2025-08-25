المحلل "توم لي": دورة صعود العملات المشفرة لا تزال في بدايتها

يرى المحلل “توم لي” الشريك المؤسس في “Fundstrat”، أن الدورة الحالية لسوق العملات المشفرة الصاعدة لا تزال في مراحلها الأولى، رغم الارتفاعات الكبيرة التي سجلتها العملات الرقمية الكبرى، وعلى رأسها البيتكوين والايثيريوم.

ويُرجع ذلك إلى استمرار حالة التردد لدى المؤسسات المالية التقليدية في تبني هذا القطاع بشكل كامل.

وأشار “لي” إلى بيانات لافتة من “مورغان ستانلي”، حيث أظهرت أن نسبة الأوروبيين الذين يمتلكون عملات مشفرة تراجعت بشكل حاد خلال السنوات الأخيرة: من 63% في عام 2022 إلى نحو 12% فقط حاليا.

في المقابل، برزت XRP كحالة استثنائية، إذ ارتفعت نسبة ملكيتها بين هؤلاء المستجوبين من صفر إلى 5% خلال الفترة نفسها.

هذا التباين يعكس – بحسب “لي” – أن الدخول المؤسساتي الواسع لا يزال محدود، ما يعني أن السوق أمامه مجال أكبر للنمو.

وتتماشى هذه الرؤية مع توقعات المستثمر البارز “دان تابيرو” الذي رجّح أن يكون عام 2026 عام الازدهار للعملات الرقمية.

على صعيد الايثيريوم، أكد “لي” سابقا أن السعر العادل للعملة ينبغي أن يتجاوز 6000 دولار.

وتشير بيانات “Arkham Intelligence” إلى أن شركة “Bitmine” أصبحت أكبر مالك مؤسساتي لـ ETH، بحيازة تفوق 7 مليار دولار.

في الوقت نفسه، سجلت الايثيريوم مؤخرا أعلى مستوى تاريخي عند 4945 دولار وفقا لـ “CoinGecko”، مدفوعة بزيادة اعتماد المؤسسات وتدفقات قوية من صناديق الاستثمار المتداولة (ETF).

