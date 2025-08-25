ارتفاع Hyperliquid بعد توقع آرثر هايز مكاسب تصل إلى 126 ضعفًا في طوكيو

تام شمس - الاثنين 25 أغسطس 2025 01:48 مساءً - ارتفع توكن Hyperliquid (HYPE)، الأصل الأصلي الذي يدعم منصة المشتقات اللامركزية Hyperliquid، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، ليكون من بين القلائل التي سجلت مكاسب، وذلك بعد أن توقع رائد الكريبتو آرثر هايز أمام جمهور في طوكيو أن يرتفع سعره بمقدار 126 مرة خلال السنوات الثلاث المقبلة.

سجل HYPE مكاسب تقارب 4% خلال اليوم الأخير، وكان يتداول عند 45.64 دولارًا وقت كتابة هذا الخبر، بعد أن لامس 47 دولارًا في وقت سابق من اليوم.

وقدّم مؤسس BitMEX المشارك آرثر هايز توقعاته هذه خلال مؤتمر WebX 2025 في طوكيو يوم الاثنين، حيث قال إن توسع العملات المستقرة سيدفع رسوم المنصة السنوية إلى 258 مليار دولار، مقارنة بإيراداتها السنوية الحالية البالغة 1.2 مليار دولار.

وتُعد Hyperliquid منصة لامركزية لعقود الفيوتشرز الدائمة (perpetual futures)، وهي عقود مشتقة بلا تاريخ انتهاء، تسمح للمضاربين بأخذ مراكز بالرافعة المالية على أصول مشفرة دون الحاجة لامتلاكها.

آرثر هايز خلال مؤتمر WebX 2025 في طوكيو. المصدر: Alex Svanevik

عقود مفتوحة وحجم تداول عند مستويات قياسية

وصل إجمالي المراكز المفتوحة على Hyperliquid إلى مستوى قياسي بلغ 198,397 يوم الاثنين، وفقًا لمنصة التحليلات Hypertracker.

وفي الوقت نفسه، ارتفع حجم العقود المفتوحة (open interest)، أي قيمة العقود غير المسوّاة بعد، إلى أكثر من 15 مليار دولار، فيما بلغت إجمالي أرصدة المحافظ ذروتها عند 31 مليار دولار.

كما سجلت المنصة حجم تداول قياسي بلغ 1.56 مليار دولار خلال عطلة نهاية الأسبوع، بحسب بيانات DefiLlama، فيما وصلت الرسوم المحصلة حتى الآن هذا الشهر إلى 93 مليون دولار، معادلة للذروة المسجلة في يوليو.

وتُظهر بيانات DefiLlama أيضًا أن إجمالي القيمة المقفلة (TVL) في منصة المشتقات اللامركزية بلغ حاليًا 685 مليون دولار، وهو أقل بقليل من ذروته في فبراير.

ذروة إجمالي أرصدة المحافظ في Hyperliquid. المصدر: Hypertracker

Hyperliquid تلتهم حصص المنافسين

نشرت شركة البيانات Redstone تقريرًا شاملًا عن المنصة الأسبوع الماضي، جاء فيه:

"في أقل من عامين، انتقلت من لا شيء إلى الاستحواذ بشكل مستمر على أكثر من 75% من سوق المنصات اللامركزية لعقود الفيوتشرز الدائمة، وهو السوق الذي كانت تهيمن عليه dYdX سابقًا."

وأضاف التقرير أن Hyperliquid تعالج الآن ما يصل إلى 30 مليار دولار يوميًا، "مقتربة من مطابقة حجم تداول منصة Binance في بعض الأزواج."

وكان توكن HYPE قد سجل أعلى مستوى له عند أقل من 50 دولارًا في 14 يوليو، فيما كان على بعد 7% فقط من هذه الذروة وقت النشر.

