ثلاثة عوامل قد تحدد مسار سوق العملات المشفرة الأسبوع المقبل: تعرف عليها

شهد سوق العملات الرقمية المشفرة انتعاش بنهاية الأسبوع الماضي بعد تصريحات رئيس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي “جيروم باول” هذا الأخير الذي لمح إلى إمكانية تبني سياسة نقدية أكثر مرونة، غير أن هذا الزخم تراجع مجددا مع بداية تداولات اليوم الاثنين.

ورغم أن “باول” لم يلتزم صراحة بخفض أسعار الفائدة، إلا أنه أقرّ بأن تغير موازين المخاطر قد يبرر خطوة من هذا النوع الشهر المقبل.

ويترقب المستثمرون الآن بيانات التضخم في مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي بالولايات المتحدة، باعتباره المؤشر الاقتصادي الأبرز في الأيام المقبلة، وسط توقعات بخفض طفيف للفائدة في شهر سبتمبر.

خلال الفترة من 25 إلى 29 أغسطس، ستصدر مجموعة من البيانات الاقتصادية والتي يتوقع أن تكون مؤثرة على سوق العملات الرقمية، أبرزها:

الثلاثاء : مؤشر ثقة المستهلك، الذي يعكس مدى تأثر المزاج الاستهلاكي بالضغوط التضخمية.

: مؤشر ثقة المستهلك، الذي يعكس مدى تأثر المزاج الاستهلاكي بالضغوط التضخمية. الخميس : القراءة المعدلة للناتج المحلي الإجمالي للربع الثاني، مع توقعات برفع التقدير من 3.0% إلى 3.2% وفق محللي HSBC.

: القراءة المعدلة للناتج المحلي الإجمالي للربع الثاني، مع توقعات برفع التقدير من 3.0% إلى 3.2% وفق محللي HSBC. الجمعة: مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي لشهر يوليو، وهو من أهم أدوات الفيدرالي لتقييم التضخم قبل اجتماعه في سبتمبر، إلى جانب بيانات ثقة المستهلك وتوقعات التضخم طويلة الأجل.

على صعيد الشركات، تترقب الأسواق إعلان نتائج شركة “Nvidia”، التي تُعدّ مرجع رئيسي لقطاع الذكاء الاصطناعي. وتشير التوقعات إلى نمو ربحية السهم بنسبة 48% مع تحقيق إيرادات تقارب 46 مليار دولار للربع الثاني.

التأثير على سوق العملات المشفرة:

سجلت العملات الرقمية تراجع صباح اليوم الاثنين في آسيا، مع انخفاض القيمة السوقية الإجمالية بنحو 1% لتستقر بالقرب من 4 تريليون دولار.

فقد سعر البيتكوين مستوى الدعم 113,000 دولار حيث فشل في الثبات فوقه وتراجع إلى مستوى 117,000 دولار عقب خطاب الفيدرالي.

أما سعر الايثيريوم فقد اخترق قمته التاريخية المسجلة في 2021 ليصل إلى 4950 دولار، قبل أن يتراجع لاحقا.

