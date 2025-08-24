انتحال صفة ضابط شرطة لسرقة محفظة عملات رقمية

أعلنت وحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية في شرطة شمال “ويلز” عن حادثة احتيال متطورة أسفرت عن سرقة 2.1 مليون جنيه إسترليني (2.8 مليون دولار) من محفظة باردة، بعد أن انتحل المهاجم صفة مسؤول رفيع في جهاز الشرطة البريطانية.

الهجوم وُصف بأنه مستهدف، ويُرجح أنه استند إلى اختراق بيانات سابقة.

حيث أوهم المحتال الضحية بأن وثائق هويته الشخصية قد وقعت في يد طرف ثالث، محذرا من تهديد أمني وشيك.

وبذريعة المساعدة على تأمين الأصول وُجّه الضحية إلى موقع مزيف يطلب إدخال العبارة الأساسية الخاصة بالمحفظة الرقمية.

وما إن فعل ذلك، حتى تم نقل العملات الرقمية فورا إلى عناوين يسيطر عليها المهاجم، الذي اختفى دون أثر.

السلطات أكدت أن الجهات الرسمية لا تتواصل أبدا مع الأفراد لمناقشة محافظهم أو طريقة تخزينها، ولن تطلب في أي حال من الأحوال إدخال العبارة الأساسية أو بيانات الدخول.

ونصحت الجمهور بضرورة إنهاء أي مكالمة مشبوهة والتحقق من مصدرها عبر قنوات رسمية قبل الاستجابة.

هذا الحادث يضاف إلى سلسلة طويلة من هجمات التصيّد والهندسة الاجتماعية التي تُثقل كاهل صناعة العملات المشفرة.

إذ سُجلت خسائر بمليارات الدولارات منذ بداية 2024.

