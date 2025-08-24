تخزين البيتكوين في خزائن الشركات مستمر: شركات جديدة تنضم إلى سباق الجمع!

تواصل عملة البيتكوين ترسيخ مكانتها كأصل استراتيجي ضمن ميزانيات الشركات، مع دخول أسماء جديدة إلى قائمة المؤسسات المالكة للعملة الرقمية.

أحدث المنضمين كانت مجموعة “Ming Shing”، وهي شركة مدرجة في بورصة ناسداك (رمز: MSW)، حيث أعلنت عن شراء 4250 بيتكوين بقيمة تقارب 482 مليون دولار، بمتوسط سعر بلغ 113,638 دولار لكل عملة.

بدأت الشركة بتجميع البيتكوين مطلع العام الجاري، وارتفعت حيازاتها إلى 833 بيتكوين، ما يضعها في المرتبة 45 ضمن قائمة “BitcoinTreasuries”.

وقد انعكس الخبر إيجابا على السهم، مسجلا ارتفاع تجاوز 11% في بداية الأسبوع، بحسب بيانات “Google Finance”.

في المقابل، سجلت “KindlyMD”، وهي شركة رعاية صحية أمريكية مدرجة في ناسداك (NAKA)، قفزة كبيرة في حيازاتها، بإضافة 5744 بيتكوين بتكلفة تقارب 679 مليون دولار، بمتوسط سعر 118,204 دولار للبيتكوين.

وتأتي هذه الخطوة في إطار استراتيجيتها طويلة الأمد لتجميع مليون بيتكوين، وذلك بعد اندماجها مؤخرا مع “Nakamoto Holdings Inc”.

وبهذه الزيادة، ارتفعت ممتلكات الشركة إلى 5,765 بيتكوين، ما يضعها في المركز السادس عشر عالميا، متقدمة على شركات بارزة مثل “Semler Scientific”.

رغم الطموحات الكبيرة، لم ينعكس الإعلان على أداء سهم “KindlyMD”، والذي سجل تراجع منذ مطلع الأسبوع، حسب بيانات “Google Finance”.

