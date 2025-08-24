تفاصيل قصة: خسارة مستثمر لمبلغ 1.54 مليون دولار في هجوم تصيّد احتيالي

كشف تقرير صادر عن منصة “Scam Sniffer” أن مستثمر في العملات المشفرة تكبّد خسائر بقيمة 1.54 مليون دولار، إثر توقيعه عن غير قصد على معاملات دفع خبيثة تعتمد على معيار “EIP-7702”.

وأسفر الهجوم عن سرقة عملات رقمية تشمل “wstETH” و”cbBTC” إلى جانب عملات رقمية متنوعة أخرى.

هذا النمط من الاحتيال استغل ميزة معاملات الدفع، والتي أُدرجت مؤخرا ضمن ترقية “Pectra” عبر “EIP-7702″، وتسمح بتنفيذ عدة عمليات ضمن معاملة ذرية واحدة.

ورغم أن هذه الميزة توفر كفاءة وسرعة للمستخدمين، إلا أنها فتحت المجال أمام المهاجمين لاستغلال ثغرات دون وعي المستخدمين بشأن طبيعتها.

عادة ما يستخدم المهاجمون واجهات DeFi مزيفة تُحاكي منصات تداول معروفة مثل “Uniswap”، حيث يُطلب من الضحية الموافقة على معاملات تبدو مشروعة، لكنها تخفي عمليات نقل غير مصرح بها للعملات الرقمية.

وتؤدي هذه الموافقات إلى استنزاف الأموال خلال لحظات دون أن يلاحظ المستخدم ذلك.

في واقعة أخرى حديثة، أشارت منصة “Scam Sniffer” إلى خسارة أحد المستخدمين ما يقرب من مليون دولار من رموز NFT وأصول رقمية أخرى، عبر أسلوب تصيّد مشابه استغل تصميم واجهة “Uniswap” مزيفة.

وقد تكررت الحوادث من هذا النوع مؤخرا، حيث أكد الفريق رصده لعدد متزايد من الضحايا ضمن نمط يستهدف عناوين “EIP-7702” المُحسّنة.

وحثّت المنصة المستخدمين على توخي الحذر، خاصة مع تصاعد اعتماد الميزات التقنية الحديثة التي قد تُستغل قبل أن يفهم المجتمع الأمني كافة أبعادها.

