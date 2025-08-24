مؤسس الايثيريوم يُقدم توقعاته حول الذكاء الصناعي: التفاصيل

أطلق “فيتاليك بوتيرين”، المؤسس المشارك للايثيريوم، رؤية لافتة حول الدور المحتمل للذكاء الاصطناعي في تشكيل وعي الجيل القادم.

جاء ذلك في سياق تفاعله مع نقاش على منصة X حول ظاهرة “التمرير السلبي”، حيث أشار إلى أنها تحمل أبعاد إيجابية وسلبية في آن واحد.

اعتبر “بوتيرين” أن مستقبل التمرير السلبي قد يتمثل في الانخراط المستمر مع روبوتات الدردشة المعتمدة على الذكاء الاصطناعي.

Someone shall invent the Ozempic of doomscrolling.

I do feel differently about this though. Had I not doomscrolled and written on the internet, my life would have been worse. Has anyone had their life transformed by food? https://t.co/MmDYFbzfNz — Ruxandra Teslo 🧬 (@RuxandraTeslo) August 23, 2025

وتوقع أن يسهم ذلك في تنمية عقول بعض المراهقين، إذا استثمروا وقتهم في طرح أسئلة معرفية عميقة تتعلق بالعلوم والعالم من حولهم.

في المقابل، حذر من الجانب الآخر، حيث قد ينغمس البعض في محادثات سطحية تستهلك وقتهم دون قيمة حقيقية.

في سياق متصل، عبّر “نسيم طالب”، الباحث ومؤلف كتاب “البجعة السوداء”، عن رأيه بشأن الذكاء الاصطناعي، مؤكدا أن تأثيره على المدى القريب سيظهر بوضوح في مجال التعليم الطبي، وليس في استبدال الأطباء.

وأشار إلى أن الذكاء الاصطناعي يمكن أن يعزز قدرات المتعلمين ذاتيا ويوفر أدوات أكثر كفاءة لتعلم الطب.

