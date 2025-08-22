الاتحاد الأوروبي يدرس إطلاق اليورو الرقمي على بلوكشين الإيثيريوم أو سولانا

يفكّر الاتحاد الأوروبي جديا في استخدام شبكات البلوكشين العامة مثل الايثيريوم أو سولانا لإصدار اليورو الرقمي، بدلا من الاعتماد على نظام مغلق، وفقا لما نقلته “فاينانشيال تايمز” عن مصادر مطّلعة.

رغم أن البنك المركزي الأوروبي كان يُفضّل سابقا نموذج مركزي بسبب مخاوف الخصوصية، يرى مؤيدو الخيار العام أن استخدام شبكات البلوكشين المفتوحة قد يُعزز اعتماد اليورو الرقمي ويسهّل تداوله، خصوصا في المدفوعات العابرة للحدود.

إلا أن الشفافية العالية لتلك الشبكات تظل مصدر قلق، نظرا لطبيعتها التي تُسجّل المعاملات علنا.

البنك المركزي الأوروبي أكد أنه يدرس جميع الخيارات التكنولوجية، بما في ذلك الحلول اللامركزية، دون اتخاذ قرار نهائي بعد بشأن التصميم.

يأتي ذلك وسط إعادة تقييم أوروبي لمسار العملة الرقمية بعد اعتماد الولايات المتحدة لقانون “جينيوس” لتنظيم سوق العملات المستقرة، البالغ حجمه 288 مليار دولار، ما أثار مخاوف من فقدان الزخم الأوروبي في مجال المدفوعات الرقمية.

حذّر “بييرو سيبولوني”، عضو المجلس التنفيذي للبنك المركزي الأوروبي، من خطر تزايد الاعتماد على العملات الرقمية المرتبطة بالدولار، لما قد يسببه من تقويض للاستقرار المالي الأوروبي وتحويل الودائع إلى الخارج.

اليورو الرقمي، بخلاف العملات المستقرة الخاصة، سيكون التزام مباشر من البنك المركزي الأوروبي، ما يجعله خيار رسمي موثوق في البيئة الرقمية.

وفي السياق ذاته، تُراقب الصين أيضا الهيمنة المتنامية للعملات المستقرة المدعومة بالدولار، وتدرس إصدار عملات مستقرة مدعومة باليوان لتعزيز دور عملتها في التجارة الدولية ومنافسة الدولار الرقمي.

