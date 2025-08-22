فاينانشال تايمز: الاتحاد الأوروبي يدرس استخدام إيثريوم وسولانا لإطلاق اليورو الرقمي

تام شمس - الجمعة 22 أغسطس 2025 01:40 مساءً - أفادت صحيفة فاينانشال تايمز يوم الجمعة أن الاتحاد الأوروبي يدرس إمكانية استخدام شبكات بلوكتشين عامة كبرى مثل إيثريوم وسولانا في تصميم مشروع اليورو الرقمي.

ويناقش البنك المركزي الأوروبي (ECB) خيار تشغيل اليورو الرقمي على بلوكتشين عام مثل إيثريوم بدلًا من البنى الخاصة، بحسب مصادر مطلعة نقلتها الصحيفة.

وعلى عكس البلوكتشين الخاص، حيث تقتصر البيانات على جهات مرخّص لها فقط، فإن شبكات البلوكتشين العامة مثل إيثريوم أو سولانا مفتوحة للجميع.

وإذا تم تأكيد ذلك، فإن توجه الاتحاد الأوروبي نحو دراسة البلوكتشين العامة سيمثل محطة مهمة في مسار تطوير اليورو الرقمي، خاصة وأن البنك المركزي الأوروبي لم يحدد بعد الإطار التكنولوجي للمشروع.

مقارنة بالنموذج الأمريكي للعملات المستقرة

قال أحد المشاركين في مناقشات اليورو الرقمي للصحيفة إن استخدام بلوكتشين عام هو أمر "يتم أخذه على محمل الجد أكثر الآن" من جانب مسؤولي الاتحاد الأوروبي.

وأضاف مصدر آخر أن إطلاق اليورو الرقمي في شكله الخاص سيبدو "أقرب بكثير لما يفعله البنك المركزي الصيني مقارنة بما تفعله الشركات الخاصة في الولايات المتحدة."

وكان يشير بذلك إلى عملة البنك المركزي الرقمية في الصين (CBDC) التي تُدار عبر بنية خاصة، على عكس العملات المستقرة العامة التي تطورها شركات أمريكية مثل Circle.

وقد ازدادت مخاوف أوروبا بشأن دفع إدارة ترامب نحو تعزيز العملات المستقرة الأمريكية وانعكاساتها على استقلالية النظام المالي الأوروبي.

وفي أبريل الماضي، دعا عضو المجلس التنفيذي في البنك المركزي الأوروبي بييرو تشيبولوني إلى تقليص استخدام العملات المستقرة في أوروبا من خلال إدخال اليورو الرقمي، مشيرًا إلى مخاطر الاعتماد على العملات المستقرة المرتبطة بالدولار الأمريكي، والتي تهيمن على السوق بنسبة 98%.

حتى الآن، لم يؤكد البنك المركزي الأوروبي علنًا ما إذا كان يدرس اعتماد إيثريوم أو سولانا. وقد تواصلت Cointelegraph مع البنك للحصول على تعليق لكنها لم تتلق ردًا حتى لحظة النشر.

هذه قصة قيد التطور، وسيتم تحديثها فور توفر معلومات إضافية.