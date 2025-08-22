BlackRock تقود تدفقات بـ287 مليون دولار إلى صناديق ETF للإيثر بعد 4 أيام من الخروج

تام شمس - الجمعة 22 أغسطس 2025 01:40 مساءً - استقطبت صناديق الإيثر الفورية المتداولة في البورصة (ETFs) في الولايات المتحدة صافي تدفقات بلغ 287.6 مليون دولار يوم الخميس، منهية سلسلة خسائر استمرت أربعة أيام، وفقًا لبيانات من منصة تتبع صناديق الكريبتو SoSoValue.

وجاء هذا التعافي بعد فترة من التدفقات الخارجة المستمرة، حيث فقدت الصناديق أكثر من 924 مليون دولار بين 15 أغسطس ويوم الأربعاء. وسُجّل أكبر سحب يوم الثلاثاء، عندما شهدت صناديق الإيثر الفورية (ETH) تدفقات خارجة بقيمة 429 مليون دولار، وهو ثاني أكبر خروج يومي هذا الشهر بعد التدفقات الخارجة البالغة 465 مليون دولار في 4 أغسطس.

وتصدّر صندوق iShares Ethereum Trust المُرمز (ETHA) التابع لـBlackRock يوم الخميس بتدفقات داخلة بلغت 233.5 مليون دولار، يليه صندوق Fidelity Ethereum Fund المُرمز (FETH) بـ28.5 مليون دولار. أما الصناديق الأخرى فسجلت في المتوسط نحو 6 ملايين دولار من صافي التدفقات اليومية.

وقد رفعت هذه التدفقات الجديدة صافي التدفقات التراكمي فوق 12 مليار دولار، ما يشير إلى عودة الطلب الاستثماري بعد أسبوع من عمليات السحب.

بيانات التدفقات الداخلة والخارجة لصناديق ETF للإيثر في أغسطس. المصدر: SoSoValue

إجمالي احتياطيات صناديق ETF يصل إلى 27.66 مليار دولار

وفقًا لمتعقّب احتياطيات الإيثر Strategic ETH Reserve المُرمز (SER)، تمتلك صناديق ETF الفورية للإيثر حاليًا ما مجموعه 6.42 مليون ETH بقيمة 27.66 مليار دولار.

وسجلت هذه المنتجات الاستثمارية صافي تدفق يومي بلغ 66,350 ETH، لترتفع حيازاتها الإجمالية إلى 5.31% من المعروض المتداول للإيثر.

وبعيدًا عن صناديق ETF، وصلت احتياطيات الخزائن المؤسسية والحيازات طويلة الأجل الموزعة عبر مؤسسات كبرى إلى 4.10 ملايين ETH بقيمة 17.66 مليار دولار، ما يعادل 3.39% من إجمالي المعروض، وفقًا لبيانات SER.

ومن بين أبرز الشركات، واصلت SharpLink Gaming تعزيز مشترياتها من الإيثر، حيث اشترت يوم الثلاثاء ما قيمته 667 مليون دولار من ETH عند مستويات قريبة من الذروة التاريخية، لترفع إجمالي حيازاتها إلى أكثر من 740,000 ETH بقيمة 3.2 مليارات دولار.

وتُعد SharpLink حاليًا ثاني أكبر حائز مؤسسي للإيثر بعد Bitmine Immersion Tech، التي تمتلك 1.5 مليون ETH.

بيانات شراء خزانة SharpLink للإيثر. المصدر: Strategic ETH Reserve

جدل بين مجتمع الكريبتو حول قيمة المشتريات المؤسسية

أثار تركّز الإيثر في أيدي المؤسسات الكبرى نقاشًا عبر الإنترنت بين أعضاء المجتمع، حيث تساءل بعضهم عما إذا كانت مشتريات الإيثر من قبل شركات الخزائن تضيف بالفعل قيمة إلى النظام البيئي لإيثريوم، والذي يُنظر إليه على أنه العمود الفقري للتمويل اللامركزي (DeFi).

أحد الأعضاء قال إن الأثر الإيجابي يكمن في تأثير الأسعار، عبر تقليص المعروض المتداول. كما أشار إلى أن الإيثر الذي تشتريه المؤسسات قد يُستخدم في التحصيص (staking)، وهو ما يدعم الشبكة.

لكن عضوًا آخر عارض ذلك قائلًا إن الشبكة تضم بالفعل "عددًا كافيًا وأكثر من اللازم" من المساهمين في التحصيص، وأن إضافة المزيد لن يقدم فائدة، بل قد يضر. وأضاف أن وجود المزيد من المساهمين المؤسسيين يقلل من درجة اللامركزية، التي تُعتبر من القيم الأساسية للشبكة.

في المقابل، رأى مستخدم آخر أن على مجتمع الإيثر اعتبار ذلك مكسبًا، لأنه يجذب مزيدًا من الاهتمام بالإيثر، ما يعزز قيمته. ومع ارتفاع سعر الإيثر، يرى أن فائدة التمويل اللامركزي تزداد بدورها، باعتبار أن الإيثر يُستخدم كأصل أساسي في العديد من البروتوكولات.