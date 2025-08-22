محافظ الاحتياطي الفيدرالي: التمويل اللامركزي "لا يدعو للخوف"

تام شمس - الجمعة 22 أغسطس 2025 01:40 مساءً - قال كريستوفر والير، محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، لنظرائه في القطاع المصرفي الخاص إنه "لا يوجد ما يدعو للخوف" من أنظمة الدفع بالعملات المشفرة العاملة خارج النظام المصرفي التقليدي.

وأضاف في خطاب ألقاه يوم الأربعاء خلال منتدى البلوكتشين في وايومنغ 2025:

"لا يوجد ما يثير القلق لمجرد أن ذلك يحدث في عالم التمويل اللامركزي (DeFi) فهذا ببساطة تكنولوجيا جديدة لنقل الأصول وتسجيل المعاملات."

وأكد والير أن الاستفادة من التكنولوجيا المبتكرة لبناء خدمات دفع جديدة ليست "قصة جديدة"، داعيًا صانعي السياسات والقطاع المصرفي الخاص للتعاون في تطوير بنية تحتية لمدفوعات الكريبتو. وقال: "لا يوجد ما يدعو للخوف عند التفكير في استخدام العقود الذكية أو ترميز الأصول أو دفاتر الحسابات الموزعة في المعاملات اليومية."

الفيدرالي يواصل الانفتاح على الكريبتو

تعكس تصريحات والير التحول التدريجي للفيدرالي نحو تبني الكريبتو ودوره المستقبلي في نظام المدفوعات الأمريكي. ففي أبريل، ألغى البنك إرشادات تعود لعام 2022 كانت تهدف لردع البنوك عن الانخراط في أنشطة العملات المشفرة والعملات المستقرة.

وفي الأسبوع الماضي، أنهى الفيدرالي برنامجه الرقابي المعروف باسم "الإشراف على الأنشطة الجديدة" الذي ركّز على المخاطر المتعلقة بالكريبتو، بينما اقترحت نائبة رئيس الفيدرالي للإشراف ميشيل بومان يوم الثلاثاء السماح للموظفين بالاحتفاظ بكميات صغيرة من الكريبتو لفهم التقنية بشكل أفضل.

وتكتسب آراء والير المؤيدة للكريبتو أهمية متزايدة، إذ يُنظر إليه كمرشح بارز لخلافة جيروم باول في رئاسة الفيدرالي. وتنتهي ولاية باول في مايو 2026، ولا يمكن تمديدها إلا إذا أعاد الرئيس دونالد ترامب ترشيحه وحصل على موافقة مجلس الشيوخ. لكن تقارير أشارت إلى أن ترامب يمارس ضغوطًا على باول للاستقالة.

والير: شراء عملات الميم بالكريبتو مثل شراء التفاح بالنقود

شبّه والير معاملات التمويل اللامركزي بالعمليات المصرفية اليومية باستخدام بطاقات الخصم، معتبرًا أن استخدام عملة مستقرة لشراء عملة ميم يشبه تمامًا استخدام بطاقة الخصم في متجر لشراء تفاحة.

وقال: "يمكنني الذهاب إلى المتجر وشراء تفاحة باستخدام الدولار الرقمي من حسابي الجاري. ألمس بطاقة الخصم على جهاز القراءة لإتمام المعاملة. وأخيرًا، تطبع الآلة إيصالًا يمثل سجل العملية. نفس العملية تنطبق في عالم الكريبتو."

وأضاف: "أشتري عملة ميم وأستخدم عملة مستقرة كوسيلة للدفع. تتم المعاملة عبر عقد ذكي، وأخيرًا تُسجَّل على دفتر حسابات موزع."

قانون GENIUS "خطوة مهمة" لاعتماد العملات المستقرة

أوضح والير أن توقيع قانون "توجيه وترسيخ الابتكار الوطني للعملات المستقرة الأمريكية" (GENIUS Act) مؤخرًا يُمثل "خطوة مهمة" نحو اعتماد أوسع للعملات المستقرة، مشيرًا إلى أنه يمكن أن يساعدها على "تحقيق كامل إمكاناتها."

وأشار إلى أن العملات المستقرة يمكن أن تُسهم في الحفاظ على دور الدولار دوليًا وتوسيعه خصوصًا في الدول التي تعاني من تضخم مرتفع أو محدودية الوصول إلى الدولار المادي فضلًا عن تحسين المدفوعات بالتجزئة والعابرة للحدود.

سوق العملات المستقرة قد ينمو 615% بحلول 2028

يبلغ حجم سوق العملات المستقرة حاليًا نحو 280 مليار دولار، وتتوقع وزارة الخزانة الأمريكية أن يصل إلى 2 تريليون دولار بحلول 2028.

واستندت الوزارة في تقديراتها إلى أن وضع إطار تنظيمي واضح للعملات المستقرة يمكن أن يسرّع بشكل كبير من الطلب على سندات الخزانة الأمريكية.

وتُظهر بيانات CoinGecko أن عملة Tether المُرمز (USDT) وUSDC التابعة لـ Circle تهيمنان على الصناعة، بقيم سوقية تبلغ 167 مليار دولار و67.5 مليار دولار على التوالي.