Wormhole تسعى لمنافسة عرض LayerZero البالغ 110 ملايين دولار للاستحواذ على Stargate

تام شمس - الجمعة 22 أغسطس 2025 01:40 مساءً - يخطط جسر البلوكتشين متعدد الشبكات Wormhole لتقديم عرض استحواذ أعلى من عرض LayerZero البالغ 110 ملايين دولار لشراء بروتوكول الكريبتو Stargate، معتبرًا أن عرض LayerZero الحالي لا "يُشكل عرضًا مقنعًا."

وقالت مؤسسة Wormhole في منشور عبر منتدى Stargate يوم الأربعاء إن البروتوكول "يستحق عملية أكثر تنافسية"، وذلك بعد أن فشل عرض LayerZero الأولي في أوائل أغسطس بقيمة 110 ملايين دولار في إقناع المجتمع. وكانت LayerZero قد حدّثت عرضها يوم الأحد، ما لقي استقبالًا أكثر إيجابية.

وكتبت Wormhole: "العرض لا يُشكل صفقة مقنعة، إذ يقيّم أعمال Stargate الجارية عند رقم منخفض بشكل غير معقول. نحن مستعدون لتقديم عرض أعلى بكثير."

وقد يفتح ذلك الباب أمام حرب مزايدات على Stargate، الذي طوّرته وأطلقته LayerZero في عام 2022. ولو تم تمرير صفقتها، فسيعود البروتوكول تحت مظلتها، إلا أن العديد من حاملي رمز Stargate Finance المُرمز (STG) اعتبروا العرض الأولي غير عادل.

Wormhole تطلب تعليق التصويت على عرض LayerZero

طالبت Wormhole مجتمع Stargate بتعليق التصويت على عرض LayerZero لمدة خمسة أيام عمل، لإتاحة الوقت أمامها لتقديم عرضها النهائي.

وأضافت أنها "تقدّر منحها المزيد من الوقت لإجراء أبحاث والتحدث مع فريق Stargate"، مؤكدة أنها يمكن أن "تحسن العرض الحالي إذا أُتيح المزيد من الوقت لإجراء عملية سليمة."

وطلبت Wormhole قائمة بالأصول، والبيانات المالية منذ الإطلاق، ومقاييس المستخدمين وحركة المرور، والالتزامات المالية، بالإضافة إلى أي دعاوى أو إجراءات تنظيمية قائمة.

وطرحت Wormhole استحواذها المحتمل باعتباره خطوة نحو بناء "نظام بيئي مهيمن في السوق."

وجاء في بيانها: "يوفّر Stargate مجمعات سيولة موحدة وعميقة مع طلب مثبت من المستخدمين، بينما يمتلك Wormhole تكاملًا واسعًا عبر عشرات شبكات البلوكتشين والبروتوكولات، إضافة إلى مجالات نمو رئيسية مثل الأصول الحقيقية المرمّزة (RWAs)."

مجتمع Stargate يدعم العرض المحدّث من LayerZero

كانت LayerZero قد عدّلت مقترحها يوم الأحد ليشمل فترة لتقاسم الإيرادات مع حاملي توكنات Stargate المكدّسة (staked)، ما لقي دعمًا واسعًا من المجتمع.

وبحسب المقترح النهائي، سيحصل حاملو STG المكدّسة على نصف إيرادات Stargate الإجمالية لمدة ستة أشهر، فيما يُستخدم النصف الآخر لإعادة شراء توكن LayerZero (ZRO).

أما في المقترح الأولي، فكان من المخطط استخدام فائض إيرادات Stargate فقط في برنامج إعادة شراء ZRO.

وقالت LayerZero إن جميع رموز STG المتداولة سيتم استبدالها برموز ZRO بنسبة 1 STG = 0.08634 ZRO، وهو ما يتماشى مع عرضها الأصلي.

وقد صوّت 88.6% من حاملي STG لصالح العرض الجديد، بما يعادل 6.6 ملايين توكن.

وكان بعض أعضاء المجتمع قد وصفوا العرض الأولي بأنه "غير جذاب إطلاقًا" لأنه لم يقدم مزايا لحاملي STG، فيما اقترح آخرون أن يكون التبادل بنسبة 1:1.

مكاسب في رموز Wormhole وStargate وLayerZero

شهدت الرموز المرتبطة بالمنصات الثلاثة مكاسب يوم الأربعاء بالتزامن مع ارتفاعات طفيفة في سوق الكريبتو الأوسع. فقد ارتفع رمز Wormhole المُرمز (W) بنسبة 6.3% خلال 24 ساعة ليصل إلى ما يزيد قليلًا عن 0.08 دولار، مستفيدًا من توقيت منشورها على منتدى Stargate، وفقًا لبيانات CoinGecko.

كما ارتفع رمز Stargate بنسبة 6% ليبلغ ذروة يومية تجاوزت 0.18 دولار قبل أن يتراجع قليلًا إلى 0.17 دولار. وفي السياق نفسه، ارتفع رمز LayerZero بنسبة 3.6% إلى 2 دولار، مواكبًا مكاسب السوق الأوسع حيث صعد البيتكوين (BTC) بنسبة 1% والإيثر (ETH) بنسبة 5.2%.