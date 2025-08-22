عمالقة الكريبتو يطلقون شبكة "Beacon" لتعقّب وتجميد الأموال المسروقة

تام شمس - الجمعة 22 أغسطس 2025 01:40 مساءً - أعلنت مجموعة من شركات الكريبتو والتمويل التقليدي، إلى جانب جهات إنفاذ القانون وباحثين أمنيين، عن تشكيل شبكة جديدة لمكافحة جرائم الكريبتو تُعرف باسم "Beacon Network"، تهدف إلى تحديد الأموال غير المشروعة على البلوكتشين وتجميدها.

وقالت شركة TRM Labs يوم الأربعاء إن الشبكة تمثل "مستوى غير مسبوق من التعاون بين أطراف الصناعة لإغلاق منافذ تصريف الأموال الإجرامية."

وبحسب بيانات TRM Labs، فقد تم إرسال ما لا يقل عن 47 مليار دولار إلى عناوين مرتبطة بعمليات احتيال منذ عام 2023، مع ترجيح أن يكون الرقم الحقيقي أعلى من ذلك بكثير.

ضمن شبكة Beacon، يمكن للأعضاء الموثوقين الإبلاغ عن عناوين محافظ يُشتبه في تورطها في جرائم مالية، وتتبع حركة الأموال عبر البلوكتشين، ومشاركة المعلومات مع الخدمات المتصلة وجهات إنفاذ القانون.

وعندما تصل الأموال المبلّغ عنها إلى منصة تداول أو خدمة مشاركة في الشبكة، يتم إرسال تنبيه تلقائيًا لضمان إمكانية تحديد الأموال وتتبعها وتجميدها قبل سحبها أو غسلها.

أعضاء مؤسسون من كبرى شركات الكريبتو والتمويل

يضم الأعضاء المؤسسون للشبكة عبر القطاعات شركات كبرى مثل: بورصات Coinbase وBinance وKraken، ومنصة التداول Robinhood، وعملاق المدفوعات PayPal، وشركة خدمات الأصول الرقمية Anchorage Digital، وRipple، إلى جانب باحثين أمنيين مثل ZachXBT وتحالف الأمن SEAL.

وقالت TRM Labs: "وكالات إنفاذ القانون الفيدرالية الرائدة عالميًا تساهم بنشاط في الشبكة، من خلال الإبلاغ عن عناوين مرتبطة بتهديدات حرجة وإطلاق تنبيهات تساعد في إيقاف الجهات الإجرامية قبل أن تتمكن من تصريف أموالها."

"سلسلة قتل" كاملة للمعاملات غير المشروعة

أوضحت TRM Labs أن الأموال المسروقة غالبًا ما تُحرّك بسرعة قبل أن تتمكن السلطات من التدخل، كما حدث بعد اختراق Bybit بقيمة 1.5 مليار دولار في وقت سابق هذا العام، حيث انتقلت الأموال المسروقة عبر أكثر من 10,000 معاملة خلال الشهر الأول.

وقالت الشركة: "حتى الآن، كانت جهات إنفاذ القانون ومنصات العملات المشفرة تعمل بمعزل عن بعضها، وتتدخل فقط بعد اختفاء الأموال غير المشروعة. نافذة التدخل غالبًا ما تُقاس بالدقائق، وليس بالأيام. مع شبكة Beacon، يتغير ذلك."

وأضافت: "Beacon Network هي أول سلسلة قتل متكاملة للأصول المشفرة غير المشروعة، تنتقل من الاكتشاف إلى اتخاذ الإجراء في غضون دقائق بدلًا من أيام."

الشبكة قيد الاستخدام بالفعل

أشارت TRM Labs إلى أن الشبكة دخلت حيز الاستخدام بالفعل، وسجّلت عدة نجاحات في تتبع أموال مسروقة في حوادث أمن سيبراني.

بمجرد الإبلاغ عن الأموال على أنها غير مشروعة، تقوم الشبكة بتتبعها عبر البلوكتشين. المصدر: TRM Labs

ففي إحدى الحالات، تمكنت وكالة إنفاذ قانون من تتبع 1.5 مليون دولار مرتبطة بعملية احتيال عالمية غير معلنة، واستخدمت الشبكة لإدراج العنوان في القائمة السوداء بحيث تُجمّد الأموال عند إرسالها إلى منصة تداول.

وفي حادثة أخرى، تمكن فريق من المحققين من تحديد 800,000 دولار من إيداعات مرتبطة بعملية احتيال في إحدى البورصات الكبرى، ليتم الإبلاغ عنها وتجميدها.

وتتمثل إحدى الخصائص الأساسية للشبكة في أن المستخدمين المصرح لهم فقط من وكالات إنفاذ القانون وشركاء معتمدين وباحثين أمنيين حول العالم هم من يمكنهم الإبلاغ عن عنوان ما على أنه غير مشروع.

وردت TRM Labs على مستخدم في X تساءل عن احتمال إساءة استخدام الشبكة، بالقول إن المحققين الذين تم التحقق منهم فقط يمكنهم الإبلاغ، وفقط إذا "كان لديهم ثقة عالية ويعتزمون اتخاذ إجراء بناءً على هذه المعلومات."

وأضافت: "كل إبلاغ يحمل مسؤولية كبيرة، إذ إنه إشارة إلى الشبكة بأكملها بأن الأموال يجب التعامل معها بجدية. ولن يتم التسامح مع أي سوء استخدام أو استغلال لهذا النظام."

استهداف جهات إجرامية كبرى

أوضحت TRM Labs أن الشبكة يمكن أن تُستخدم للإبلاغ عن أي أموال غير مشروعة، لكن هناك أهدافًا رئيسية ستركز عليها المجموعة، مثل العناوين والمعاملات المرتبطة بفرق من عمال تكنولوجيا المعلومات في كوريا الشمالية المتورطين في عمليات احتيال على شركات كريبتو حول العالم.

كما سيكون هناك تركيز على تعطيل نشاط القراصنة والمحتالين، ومنع تمويل الإرهاب، واسترداد الأموال لصالح الضحايا. ويُعد جذب شركات جديدة للانضمام إلى الشبكة أولوية أيضًا.