Glassnode: دورة البيتكوين الرباعية قد لا تكون انتهت بعد

تام شمس - الخميس 21 أغسطس 2025 09:34 مساءً - قالت شركة التحليلات Glassnode إن حركة سعر البيتكوين الأخيرة قد لا تزال تتبع دورة النصف التاريخية الممتدة لأربع سنوات، وذلك رغم توقعات في السوق بأن الاهتمام المؤسسي المتزايد قد يكسر هذا النمط.

وأضافت في تقريرها الصادر يوم الأربعاء: "من منظور دوري، تعكس حركة سعر البيتكوين أنماطًا سابقة."

مؤشرات على تباطؤ البيتكوين

أوضحت Glassnode أن عدة عوامل تشير إلى أن دورة البيتكوين (BTC) ربما وصلت إلى مرحلة أكثر تقدمًا مما يعتقده السوق.

فقد أصبح جني الأرباح بين حاملي البيتكوين على المدى الطويل – أي من يحتفظون بالعملة لأكثر من 155 يومًا "مشابهًا لمراحل النشوة السابقة، ما يعزز الانطباع بأن السوق في أواخر دورته."

كما أشارت إلى ضعف في الطلب، حيث بدأت تدفقات رأس المال إلى البيتكوين تُظهر علامات تعب. وأظهرت بيانات Farside Investors أن صناديق ETF الفورية للبيتكوين سجّلت تدفقات خارجة بلغت نحو 975 مليون دولار خلال آخر أربعة أيام تداول.

وبعد أن وصل البيتكوين إلى مستوى قياسي جديد عند 124,128 دولارًا في 14 أغسطس، تراجع بنسبة 8.3% ليُتداول عند 113,940 دولارًا وقت النشر، بحسب بيانات CoinMarketCap.

البيتكوين يتراجع 2.82% خلال 30 يومًا. المصدر: CoinMarketCap

وقالت Glassnode إن تراجع الطلب دفع المتداولين نحو رهانات أكثر مخاطرة على تقلب الأسعار:

"تزامن هذا التباطؤ في الشهية مع ارتفاع في المراكز المضاربية، إذ بلغ حجم العقود المفتوحة عبر العملات البديلة الكبرى مستوى قياسيًا مؤقتًا عند 60 مليار دولار قبل أن يصحح بانخفاض قدره 2.5 مليار دولار."

وأضافت الشركة أنه إذا استمر البيتكوين في اتباع دورته المعتادة، فقد يصل إلى قممه في أقرب وقت بحلول أكتوبر. ففي دورتي 2018 و2022، تم تسجيل القمم الدورية بعد شهرين أو ثلاثة فقط من "المكان الذي نقف عنده حاليًا إذا قيس من القاع الدوري."

وكان المحلل Rekt Capital قد قال في أوائل يوليو إنه إذا اتبعت دورة البيتكوين الحالية نمط 2020، فمن المرجح أن يصل السوق إلى الذروة في أكتوبر، أي بعد 550 يومًا من عملية النصف في أبريل 2024.

أصوات تعارض استمرار الدورة الرباعية

لكن ليس الجميع يتفق مع هذا الطرح. إذ يرى بعض قادة القطاع أن زيادة عدد الخزائن المؤسسية التي تشتري البيتكوين وارتفاع الطلب على صناديق ETF الفورية قد يؤديان إلى مسار مختلف لهذه الدورة.

ففي 10 أغسطس، قال المؤلف والمستثمر جيسون ويليامز إن أكبر 100 شركة خزينة تمتلك ما يقرب من مليون بيتكوين، ما يشير إلى أن هذه الدورة مختلفة وأن الدورة الرباعية لم تنته بعد. وتُظهر بيانات BitcoinTreasuries.NET أن الشركات المدرجة التي تحتفظ بالبيتكوين تمتلك ما قيمته نحو 112.17 مليار دولار من العملة.

أما مات هوغان، مدير الاستثمار في Bitwise، فقال في أواخر يوليو إن "دورة البيتكوين قد انتهت" وإنه من المرجح أن يشهد البيتكوين "عامًا صعوديًا" في 2026.

وأضاف أن توقيت هذه الدورة سيكون مختلفًا، لأن أهمية دورة النصف تتراجع تدريجيًا مع مرور الوقت، بينما تصبح دورة أسعار الفائدة أكثر ملاءمة للعملات المشفرة.