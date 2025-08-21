ترامب يضخ 9% من معروض عملة USD1 بعد خطاب والير

تام شمس - الخميس 21 أغسطس 2025 07:52 مساءً - مشروع التمويل اللامركزي لعائلة ترامب، "وورلد ليبرتي فاينانشال" (World Liberty Financial)، قام بسكّ أكثر من 200 مليون دولار من عملته المستقرة خلال ساعات من خطاب محافظ الاحتياطي الفيدرالي، كريستوفر والير، الذي أشاد بالعملات المستقرة.

نشرت وورلد ليبرتي عبر منصة X يوم الخميس أنها سكّت عملات مستقرة بقيمة 205 ملايين دولار من عملة المنصّة USD1 لصالح خزينتها، لترتفع الإمدادات إلى مستوى قياسي عند 2.4 مليار دولار. ويُعدّ هذا أول ارتفاع ملحوظ في المعروض منذ أواخر أبريل.

منذ إطلاقها في أوائل أبريل، أصبحت العملة المستقرة المدعومة من عائلة ترامب سادس أكبر عملة مستقرة عالميًا من حيث القيمة السوقية. وتتصدر القائمة عملة Tether المُرمز (USDT) بقيمة 167 مليار دولار وحصة سوقية تبلغ 60%، تليها عملة USDC التابعة لـ Circle Internet Group بقيمة 67.4 مليار دولار وحصة سوقية 24%.

الاحتياطي الفيدرالي وهيئة الأوراق المالية متفائلان بالعملات المستقرة

جاءت عملية سكّ عملة USD1 بعد ساعات فقط من خطاب والير المؤيد للعملات الرقمية، والذي ركّز تحديدًا على العملات المستقرة.

وقال والير يوم الأربعاء في مؤتمر بلوكتشين بولاية وايومنغ:

"أعتقد أن العملات المستقرة لديها القدرة على الحفاظ على دور الدولار دوليًا وتعزيزه."

وأضاف: "كما أن العملات المستقرة لديها القدرة على تحسين المدفوعات بالتجزئة والمدفوعات العابرة للحدود."

وأشار والير إلى أن قانون GENIUS الذي ينظم العملات المستقرة والموقّع الشهر الماضي يمثل "خطوة مهمة لسوق العملات المستقرة المرتبطة بالمدفوعات ويمكن أن يساعدها على تحقيق كامل إمكاناتها."

وتتوافق تصريحاته مع ما قاله رئيس هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية، بول أتكينز، في 19 أغسطس، حين وصف القانون بأنه "خطوة محورية للكونغرس والحكومة الأمريكية."

خزانة WLFI تسجل مستوى قياسيًا

أدت عملية سكّ USD1 الأخيرة إلى رفع أصول خزانة WLFI إلى مستوى قياسي بلغ 548 مليون دولار، وفقًا لبيانات منصة Nansen.

وتُعدّ العملة المستقرة الآن أكبر أصول وورلد ليبرتي الرقمية بقيمة 212 مليون دولار، أي ما يعادل 39% من إجمالي محفظتها. وتأتي بعدها استثمارات في Aave Ethereum USDT المُرمز (AETHUSDT) بقيمة 85 مليون دولار، إضافة إلى حصة مساوية تقريبًا من عملة إيثر (ETH) حيث تحتفظ الشركة بـ 19,650 ETH.

خزانة وورلد ليبرتي في أعلى مستوياتها على الإطلاق. المصدر: Nansen

وفي وقت سابق من الشهر الجاري، ترددت تقارير تفيد بأن وورلد ليبرتي فاينانشال تدرس إنشاء شركة مدرجة للتداول العام لامتلاك رموز WLFI الخاصة بها، مع هدف تمويل يبلغ نحو 1.5 مليار دولار.