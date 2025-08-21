الايثيريوم تتحوّل إلى عملة تخزنها الشركات…ولكن من زاوية جديدة!

رغم أن الايثيريوم لا تزال أقل تداولا من البيتكوين على مستوى المؤسسات، إلا أن تحوّلها إلى ما يشبه عملة خزينة للشركات بدأ يأخذ منحى غير تقليدي، وفقا للمحلل “مايلز دويتشر”، الذي استشهد ببيانات من “Blockworks”.

تُظهر بيانات السوق أن أسهم شركات التي تخزن الايثيريوم، وعلى رأسها BitMine Immersion Technologies (BMNR) وSharpLink Gaming (SBET)، تشهد ارتفاع لافت في حجم التداول، متجاوزة في بعض الأحيان شركات تقليدية مثل MicroStrategy (MSTR)، المعروفة باستثماراتها الضخمة في بيتكوين.

بحسب “Google Finance”، يبلغ متوسط حجم التداول اليومي لأسهم “BMNR” نحو 48 مليون سهم، وهو ما يفوق أربعة أضعاف تداول “MSTR” البالغ 12 مليون.

ووفقا لـ “Fundstrat”، فقد بلغ متوسط حجم التداول اليومي لأسهم “BitMine” نحو 6.4 مليار دولار، ما جعلها تحتل المرتبة العاشرة بين أكثر الأسهم تداولا في الولايات المتحدة.

منذ الإعلان عن سندات الايثيريوم أواخر يونيو، قفزت أسهم “BitMine” بأكثر من 1100%. وتُعد الآن أكبر جهة احتفاظ بسندات الايثيريوم على مستوى العالمي، وثاني أكبر شركة سندات أصول رقمية عموما، مع حيازة تبلغ 1.5 مليون ETH، تُقدّر قيمتها بحوالي 6.5 مليار دولار وفقا لـ “SER”.

This is a crazy chart.$ETH is now flipping $BTC for Treasury Company trading volume.



Tbh, looking at this image makes me think ETH still has a lot of catchup up to do vs BTC, and is the far less saturated trade. pic.twitter.com/SyAZ3LAKJy — Miles Deutscher (@milesdeutscher) August 20, 2025

ولا تقتصر المؤشرات على تداول الأسهم فقط، إذ لاحظ المحلل المعروف باسم “كريبتو غوتشي” أن أحجام التداول الفوري للايثيريوم تخطت نظيرتها في البيتكوين خلال الأسبوع الماضي

اقرأ أيضا:

بعد اطلاق عملة YZY على بلوكشين سولانا الكثير من الزخم والغموض حول طبيعة المشروع!

أحجام تداول البيتكوين لعام 2025 تمثل مؤشرات دقيقة لعمليات الشراء والبيع!

