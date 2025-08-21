أحجام تداول البيتكوين لعام 2025 تمثل مؤشرات دقيقة لعمليات الشراء والبيع!

كشفت منصة التحليل “Santiment” أن أكبر قمتين في حجم تداول بيتكوين خلال عام 2025 شكّلتا إشارات زمنية شبه مثالية للدخول والخروج من السوق، مما يعكس أهمية مراقبة تحركات السيولة كمؤشر استباقي.

أوضحت المنصة عبر X أن ذروتين في حجم التداول الأسبوعي خلال الأشهر الستة الماضية تزامنتا مع قاع السوق في أبريل ومع أعلى مستوى تاريخي جديد فوق 124,000 دولار، مؤكدين أن الارتفاع الحاد في حجم التداول ارتبط مباشرة بانعكاسات سعرية رئيسية.

في أبريل، بلغ حجم التداول 84.08 مليار دولار خلال موجة بيع ناجمة عن مخاوف جمركية، والتي وصفتها “Santiment” بأنها إشارة قاع مثالية، بينما سجلت ذروة ثانية بقيمة 90.90 مليار دولار في الأسابيع الأخيرة تزامنت مع تسجيل قمة تاريخية، قبل أن تبدأ موجة جني أرباح واسعة.

حركات المستثمرين تؤكد الاتجاه:

جاء تحليل “Santiment” بالتزامن مع تحديث من “Glassnode” والذي أشار إلى أن المشترين القدامى أضافوا 50,000 بيتكوين خلال خمسة أيام، في حين واصل المستثمرون الجدد الشراء بشكل أكثر تحفظ.

وعلى الجانب المقابل، ارتفعت نسبة البائعين الخاسرين إلى 38%، ما يشير إلى حالة استسلام بين المستثمرين الأضعف.

في 20 أغسطس، بلغت الأرباح المُحققة من قبل المستثمرين طويلَي الأجل نحو 2.8 مليار دولار موزعة بين بيتكوين، إيثيريوم، ريبل، وسولانا، مما أدى إلى تراجع الأسعار ودفع القيمة السوقية للعملات الرقمية للانخفاض بأكثر من 70 مليار دولار خلال يوم واحد.

مع تحوّل معنويات السوق إلى السلبية، سجلت منصات التواصل أعلى مستويات التشاؤم منذ يونيو، مما قد يُعد مؤشر معاكس إيجابي للمضاربين.

يتداول سعر البيتكوين حاليا عند 113,405 دولار، منخفضا بنحو 7% خلال أسبوع، و3.1% خلال الشهر، رغم بقاء مكاسبه السنوية القريبة من 91%.

بالمقارنة، انخفضت سوق الكريبتو عموما بنسبة 3.5% خلال الأسبوع نفسه.

اقرأ أيضا:

بعد اطلاق عملة YZY على بلوكشين سولانا الكثير من الزخم والغموض حول طبيعة المشروع!

العملة الرقمية BNB تسجل قمة تاريخية وOKB ترتفع بنسبة 50%

