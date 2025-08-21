ما نسبته 40% من مستثمري العملات الرقمية في المملكة المتحدة يواجهون قيود مصرفية

كشف بحث أجرته شركة “IG” بالتعاون مع وكالة “Norstat” أن 40% من مستثمري العملات الرقمية في المملكة المتحدة واجهوا تأخير أو حظر في المدفوعات عند محاولة شراء أصول رقمية، ما يعكس ثغرات تنظيمية تتيح للبنوك التدخل وفرض قيود.

شمل الاستطلاع 2000 بالغ بريطاني و500 مستثمر في العملات الرقمية، وبيّن أن هذه التدخلات غالبا ما تُبرر من قبل البنوك بدعوى الحد من الاحتيال، في وقت لا يزال فيه الرأي العام منقسم:

42% يعارضون تدخل البنوك، بينما 33% يدعمونه.

من بين المتأثرين، قام 35% بتغيير بنوكهم، 29% قدموا شكاوى رسمية، 22% خفّضوا حجم استثماراتهم، و10% توقفوا عن الاستثمار بالكامل.

غياب التنظيم الواضح يعوق التقدم:

حذر “مايكل هيلي” المدير الإداري لشركة “IG”، من أن الوضع الحالي يُقوض مكانة المملكة المتحدة كمركز عالمي للعملات الرقمية، مشيرا إلى أن تجاوز البنوك يأتي بسبب غياب إطار تنظيمي واضح.

ودعا إلى اعتماد قواعد شاملة كما هو الحال في الولايات المتحدة وأوروبا، مؤكدا أن الشركات والمستثمرين المسؤولين هم من يدفع الثمن حاليا.

في هذا السياق، أشار وزير المالية السابق “جورج أوزبورن” إلى أن هذه السياسات قد تُضعف القدرة التنافسية للمملكة المتحدة في السوق العالمي للعملات الرقمية المشفرة.

ورغم التحديات، تُظهر البيانات اتجاه تصاعدي في اعتماد العملات الرقمية في المملكة المتحدة؛ فبينما قدّرت هيئة السلوك المالي في 2024 أن 12% من البالغين يمتلكون أصول رقمية، أظهرت دراسة “IG” أن 25% أفادوا باستثمارهم في العملات الرقمية.

اقرأ أيضا:

العملة الرقمية BNB تسجل قمة تاريخية وOKB ترتفع بنسبة 50%

بعد اطلاق عملة YZY على بلوكشين سولانا الكثير من الزخم والغموض حول طبيعة المشروع!

