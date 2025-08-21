بعد اطلاق عملة YZY على بلوكشين سولانا الكثير من الزخم والغموض حول طبيعة المشروع!

قبل ساعات أعلن الفنان “كاني ويست”، المعروف حاليا باسم “يي”، عن إطلاق عملته الرقمية الجديدة YZY على شبكة سولانا، في خطوة تُضاف إلى محاولات عدد من المشاهير دخول عالم العملات الرقمية.

جاء الإعلان من خلال مقطع فيديو نشره “يي” على منصة X مساء أمس الأربعاء، https://twitter.com/kanyewest/status/1958346810801697237 فيه انطلاق المشروع رسميا.

سجلت العملة لحظة إطلاقها قفزة قوية، حيث بلغت قيمتها السوقية 3 مليار دولار بشكل مؤقت حسب بيانات “GeckoTerminal”.

وبحسب المسوقون للمشروع فإنه لا يقتصر على العملة الرقمية YZY فقط، بل يتضمن أيضا خطة متكاملة لإطلاق نظام دفع إلكتروني يُعرف باسم “YZY Money”، ويشمل:

عملة YZY : يُوزع عرضها الإجمالي على النحو التالي: 20% للتخصيص العام، 10% للسيولة، و70% على شرائح استحقاق مخصصة لشركة “Yeezy Investments LLC”.

معالج الدفع Ye Pay : يهدف إلى تقليل رسوم المعاملات للتجار، مع دعم لمدفوعات العملات الرقمية وبطاقات الائتمان.

: يهدف إلى تقليل رسوم المعاملات للتجار، مع دعم لمدفوعات العملات الرقمية وبطاقات الائتمان. بطاقة YZY: تتيح للمستخدمين إنفاق عملة YZY وUSDC على مستوى عالمي.

ويتبنّى المشروع آلية فريدة لمكافحة محاولات التصيد الاحتيالي، من خلال نشر 25 عنوان عقد ذكي، مع وجود عنوان رسمي وحيد لعملة YZY، ما يُقلل من فرص التقليد ويوجه المستخدمين نحو التحقق الذاتي. ووفقا للمنشور الرسمي:

تُعيد هذه الآلية السلطة إلى أيدي المتداولين الحقيقيين.

كما يستند جدول استحقاق العملة الرقمية إلى بروتوكول “Jupiter Lock”، وهو نظام مفتوح المصدر وخاضع للتدقيق، يعتمد ثلاث شرائح استحقاق بفترات تمتد إلى 24 شهر.

يتوفر تداول YZY من خلال منصة “Meteora” على شبكة سولانا، مع إعلان عنوان مجمع السيولة الرسمي لضمان الشفافية.

