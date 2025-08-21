العملة الرقمية BNB تسجل قمة تاريخية وOKB ترتفع بنسبة 50%

سجلت عملة بينانس BNB أعلى مستوى سعري لها على الإطلاق، في حين شهدت العملة الرقمية OKB ارتفاع يومي جديد بنسبة 50%، في وقت تتعرض فيه البيتكوين لمزيد من الضغط دون مستوى 114,000 دولار.

رغم الهدوء النسبي في أداء معظم العملات الرقمية البديلة ذات القيمة السوقية الكبيرة، إلا أن BNB تصدّرت المشهد بعد ارتفاعها من 830 إلى أكثر من 880 دولار في ظرف ساعات، قبل أن تتراجع وتتداول حاليا عند 850 دولار، محتفظة بمكاسب يومية تقدر بنحو 3%.

أما OKB، فقد خطفت الأضواء مجددا بعد تسجيلها ارتفاع يومي بنسبة 50% إلى مستوى 197 دولار، لترتفع مكاسبها الشهرية إلى حوالي 300% وفق بيانات “CoinGecko”.

وفي ذات السياق، ارتفع سعر الايثيريوم بنسبة 1.25% ليقترب من مستوى 4300 دولار، بينما تجاوز سعر SOL مستوى 180 دولار بعد مكاسب يومية نسبتها 2%.

كما ارتفع سعر العملة الرقمية DOGE إلى 0.22 دولار، وسجلت العملة الرقمية LINK قرابة 26 دولار.

في المقابل، جاءت مكاسب ADA وTRX محدودة، بينما انخفض سعر العملة الرقمية MNT بأكثر من 8% بعد موجة صعود سابقة.

ارتفع إجمالي القيمة السوقية للعملات الرقمية بنحو 30 مليار دولار خلال 24 ساعة، ليصل إلى 3.92 تريليون دولار بحسب منصة CG.

أما سعر عملة البيتكوين، فلا يزال يواجه صعوبة في الحفاظ على مكاسبه الأخيرة، إذ انخفضت سعر العملة الرقمية إلى 112,500 دولار، وهو أدنى مستوى خلال ثلاثة أسابيع، قبل أن يتعافى السعر نسبيا إلى مستوى 113,000 دولار

الأداء الضعيف لسعر البيتكوين ساهم في تراجع هيمنة البيتكوين على السوق بنسبة 0.5% إلى 57.4%، بينما تبلغ قيمته السوقية 2.265 تريليون دولار.

اقرأ أيضا:

منصة “Pump.fun” تستعيد الصدارة بين منصات إطلاق عملات الميم على سولانا

مغامرة خاسرة: متداول يحوّل 125 ألف دولار إلى 43 مليون ثم يخسرها تقريبا بالكامل

