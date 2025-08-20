شركة الكريبتو المرتبطة بترامب ALT5 Sigma تنفي شائعات تحقيق هيئة الأوراق المالية والبورصات

تام شمس - الأربعاء 20 أغسطس 2025 07:40 مساءً - نفت شركة ALT5 Sigma، الشريك الاستثماري الجديد لعائلة ترامب من خلال منصة World Liberty Financial، تقريرًا حديثًا زعم أن أحد مسؤوليها يخضع لتحقيق من قبل هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC).

انتشرت شائعات يوم الثلاثاء بأن الهيئة فتحت تحقيقًا مع المستثمر المخاطر جون إسحاق بشأن مزاعم تضخيم الأرباح وبيع أسهم داخلية مرتبطة بصفقة خزانة بقيمة 1.5 مليار دولار عقدتها ALT5 مع منصة الكريبتو التابعة لترامب.

بعد ساعات، نشرت ALT5 Sigma عبر منصة X نفيًا قاطعًا، مؤكدة أن إسحاق لم يكن رئيسًا حاليًا أو سابقًا ولا مستشارًا للشركة، وأنها ليست على علم بأي تحقيق تنظيمي يتعلق بأنشطتها.

كما كتب إسحاق عبر X في اليوم نفسه أنه لم يكن رئيس ALT5، ولا يخضع لأي تحقيق من قبل الهيئة. وظهرت تقارير التحقيق أول مرة في مقال نشره موقع The Information.

وقال: "يبدو أن هذه التقارير تحتوي على أخطاء جوهرية بشأن دوري ووضعـي التنظيمي الحالي".

تأتي هذه البلبلة وسط تدقيق متزايد على منصة World Liberty Financial التابعة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب وشركائها، والتي واجهت بالفعل اتهامات واسعة بالتداول الداخلي والتلاعب بالسوق.

وأدى التقرير أيضًا إلى هبوط سعر سهم ALT5 (الرمز: ALTS) بنسبة 10.5% إلى 10.48 دولارًا، وفقًا لبيانات Yahoo Finance.

وفي تداول ما بعد الإغلاق، تراجع السهم أكثر إلى 5.39 دولارات، وهو أدنى من سعره في 12 أغسطس، عندما أعلنت الشركة عن بيع 200 مليون سهم عادي بقيمة 1.5 مليار دولار لإطلاق خزانة WLF المؤسسية.

جون إسحاق يؤكد أنه مساهم في ALT5

قال إسحاق إنه "استحوذ" قبل فترة على الشركة السابقة لـ ALT5 والمعروفة باسم JanOne، لكنه غادر قبل إدراجها في السوق الأمريكية عبر اندماج وإعادة تسميتها إلى ALT5 في 2024.

ويشغل حاليًا منصب الرئيس التنفيذي لشركة الاستثمار Live Ventures المرتبطة بـ ALT5، لكنه لا يزال مساهمًا فيها، حيث يمتلك أكثر من مليون سهم تُقدّر قيمتها بأكثر من 5.48 مليون دولار.

وأضاف: "أنا مؤمن وداعم كبير لـ ALT5 Sigma، ولا أريد لها إلا النجاح"، مشيرًا إلى أنه يواصل شراء أسهم ALT5 يوميًا.

سجلات Live Ventures تُظهر أن رئيس ALT5 ورئيس مجلس إدارتها هو توني إسحاق، والد جون، بينما يذكر موقع الشركة أن توني يشغل منصب مدير بالشركة.

إفصاح SEC يكشف رواية مختلفة

مع ذلك، أظهر ملف لهيئة الأوراق المالية والبورصات من ديسمبر أن ALT5 Sigma وقعت اتفاقًا استشاريًا لمدة عامين مع جون إسحاق في مارس 2024، لتقديم استشارات في تطوير الأعمال الاستراتيجية والتمويل.

وتضمنت مهامه تقديم المشورة بشأن استراتيجيات النمو، إعادة الهيكلة المالية، استقطاب العملاء، تطوير منتجات جديدة، وإجراء أبحاث سوقية. كما كان مكلفًا بإجراء "مكالمات تحديث أسبوعية" مع الإدارة لضمان سير الشركة نحو أهدافها.

وبيّن الملف أن إسحاق حصل بموجب الاتفاق على سند إذني بقيمة 540,000 دولار، حوّله لاحقًا مع الفوائد المستحقة إلى 465,753 سهمًا من ALT5 Sigma في 23 ديسمبر 2024.

Cointelegraph تواصلت مع ALT5 وWLF وهيئة الأوراق المالية للتعليق لكنها لم تتلق أي رد.

SEC رفعت شكاوى ضد جون إسحاق سابقًا

في عام 2021، رفعت الهيئة دعوى مدنية ضد جون إسحاق وشركاته الحالية والسابقة Live Ventures وJanOne متهمة إياهم بالاحتيال المالي والإفصاحي.

وشملت الادعاءات تضخيم الأرباح، وتاريخ العقود بأثر رجعي، وإخفاء مبيعات الأسهم عبر حسابات اسمية.

إسحاق والشركات المعنية نفوا أي مخالفات، ولا يزال الملف مفتوحًا أمام محكمة فيدرالية في نيفادا.

تقرير إضافي بقلم نيت كوستار