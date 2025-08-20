الإيثيريوم يكتسب زخمًا في الشرق الأوسط بدعم إماراتي وتدفقات عالمية قياسية

تام شمس - الأربعاء 20 أغسطس 2025 07:40 مساءً - اكتسبت شبكة إيثيريوم خلال الأسابيع الأخيرة زخمًا ملحوظًا في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (MENA)، لا سيما في الإمارات العربية المتحدة التي برزت كمركز إقليمي للعملات الرقمية.

يأتي ذلك بالتزامن مع موجة ارتفاع قياسية لسعر الإيثيريوم عالميًا وتحقيق صناديق الاستثمار المرتبطة به تدفقات مالية غير مسبوقة.

الشرق الأوسط يحتضن الإيثيريوم بوتيرة متسارعة

أكدت أحدث التقارير أن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أصبحت لاعبًا رئيسيًا في سوق الكريبتو العالمي، حيث استحوذت على 7.5% من حجم معاملات العملات الرقمية العالمي (نحو 338.7 مليار دولار بين يوليو 2023 ويونيو 2024).

وقد تصدرت الإمارات هذا المشهد الإقليمي باحتلالها المرتبة الثالثة عالميًا في تبنّي العملات المشفرة، مع حجم تعاملات يناهز 34 مليار دولار خلال الفترة نفسها.

وتعزز الدولة مكانتها عبر سياسات ضريبية وتنظيمية جاذبة للاستثمارات، سعيًا لأن تصبح مركزًا ماليًا عالميًا في مجال البلوكشين.

طيران الإمارات تتجه لاعتماد مدفوعات العملات المشفرة – مثال على جهود الإمارات لدمج الأصول الرقمية في الاقتصاد المحلي.

هذا التوجّه الإقليمي تُرجم إلى خطوات عملية؛ ففي الإمارات أعلنت شركة طيران الإمارات عقد شراكة مع منصة Crypto.com لتمكين الدفع بالعملات المشفرة مقابل تذاكر الطيران والخدمات، في خطوة غير مسبوقة بقطاع السفر.

بموجب الاتفاق ستُدمج خدمة "Crypto.com Pay" في أنظمة الدفع بالشركة، مما يتيح للمسافرين سداد ثمن رحلاتهم باستخدام عملات رقمية مثل البيتكوين (وبالتبعية يمكن استخدام الإيثر وغيرهt.

وأكد مسؤولون في طيران الإمارات أن هذه المبادرة تنسجم مع رؤية دبي لتكون مركزًا عالميًا للابتكار المالي، وتلبيةً لتطلعات العملاء الشباب المهتمين بالتقنية.

إلى جانب ذلك، شرعت دبي في تكريس الإطار التنظيمي عبر هيئة تنظيم الأصول الافتراضية VARA التي منحت تراخيص تشغيلية لمنصات كبرى مثل بينانس، ما عزز مكانة دبي كمركز عالمي متقدم في تكنولوجيا البلوكشين.

وحتى المنظومة القانونية بدأت بمواكبة التطورات؛ ففي حكم تاريخي العام الماضي، اعترفت محكمة دبي الابتدائية بشرعية دفع الرواتب بالعملات المشفرة ضمن عقود العمل، مما يمثل تغييرًا جوهريًا في النظرة القانونية للأصول الرقمية في الإمارات.

تدفقات مؤسسية وزخم عالمي لصالح الإيثيريوم

على الصعيد العالمي، تواصل إيثيريوم قيادة المكاسب في سوق العملات الرقمية لعام 2025. فقد ارتفع سعر ETH إلى مستويات لم يشهدها منذ أواخر 2021، متجاوزًا 4600 دولار منتصف أغسطس (وهو الأعلى منذ نحو أربع سنوات). هذا الصعود السريع بنسبة تقارب 50% خلال 30 يومًا – فاجأ المضاربين على الانخفاض (البائعين على المكشوف) متسببًا في خسائر تجاوزت نصف مليار دولار لهم خلال أسبوع واحد.

وقد علّق الخبير المالي د. أسعد رزق عبر منصة X (تويتر سابقًا) بأن “الارتفاع الحالي مختلف… ودليل على اختراق مستوى 4100$ بإذن الله” في إشارة إلى الثقة باستمرار الزخم الصعودي للإيثيريوم.

كما أشار رزق إلى دخول مستثمرين كبار للسوق، حيث قامت جهة مؤسسية (يُشار إليها بـ #Bitmine) بشراء ما قيمته 1.62 مليار دولار من ETH في أسبوع واحد لترتفع حيازتها الإجمالية إلى 6.61 مليار دولار من الإيثر– ما يعكس شهية مؤسساتية متزايدة نحو الأصل الرقمي الثاني عالميًا.

التدفقات الاستثمارية إلى صناديق ومؤشرات الإيثيريوم كانت لافتة أيضًا. فوفق تقرير لمنصة Investing، جذبت صناديق المؤشرات المتداولة لإيثيريوم نحو 2.2 مليار دولار في أسبوع واحد مؤخّرًا، مقتربة من تدفقات صناديق البيتكوين (2.4 مليار) خلال الفترة ذاتهt.

بل وتفوّقت الإيثيريوم على البيتكوين في يوم تداول واحد لأول مرة، إذ سجلت صناديق ETH تدفقًا داخليًا يوميًا بحوالي 602 مليون دولار مقابل 523 مليونًا للبيتكوين.

وأكد المحلل عمر كريبتو هذه الشهية المؤسسية عبر منشور على منصة X، كاشفًا عن “تدفق ضخم على صناديق ETF الإيثيريوم خلال جلسة أمس فقط بقيمة 523.9 مليون دولار” مما يعكس اهتمامًا غير مسبوق من المستثمرين بـETH.

كذلك أشار المؤثر Coach بلال إلى رقم قياسي جديد على شبكة إيثيريوم تمثل في ارتفاع إجمالي المعروض من العملات المستقرة عليها ليتجاوز 140 مليار دولار لأول مرة– وهو دليل آخر على هيمنة إيثيريوم كبنية تحتية رئيسية للتمويل الرقمي العالمي.

ومن العوامل التي تعزّز جاذبية الإيثيريوم استثمارياً هي عوائد التحصيص (Staking) والتطورات التقنية المستمرة للشبكة. إذ توفر آلية التحصيص حاليًا عائدًا سنويًا يناهز 2.9% لحائزي الإيثر، ما أدى إلى ارتفاع نسبة الإيثر المودَع في عقود التحصيص من حوالي 24% من إجمالي المعروض في مطلع 2024 إلى نحو 30% حاليًا.

هذا الإقبال على رهن الإيثر يدل على ثقة حامليه في المدى الطويل للشبكة، خاصة بعد نجاح ترقية شنغهاي في الربع الثاني من السنة والتي أتاحت سحب الإيثر المكدس لأول مرة. وتستعد الشبكة أيضًا لمزيد من التحسينات التقنية؛ فقد تم إطلاق ترقية “كانكون/دينيب (Cancun-Deneb)” في مارس 2024 والتي ركزت على زيادة قابلية التوسع وكفاءة المعاملات عبر تقنيات جديدة مثل proto-danksharding لخفض رسوم الغاز.

هذه التطورات التقنية، إلى جانب تبني المؤسسات المالية التقليدية لتقنيات إيثيريوم (مثل سعي بلاك روك لإطلاق صندوق ETH يستفيد من عوائد التحصيص)، ترسم ملامح مستقبل مشرق للشبكة.