تقرير: خطط إيلون ماسك لتأسيس "حزب أمريكا" تتوقف

تام شمس - الأربعاء 20 أغسطس 2025 07:40 مساءً - أفاد تقرير جديد بأن الملياردير التقني إيلون ماسك قد حوّل اهتمامه بهدوء بعيدًا عن تشكيل حزبه السياسي المقترح "حزب أمريكا"، والذي أعلن عن نيته تأسيسه الشهر الماضي بعد خلافه مع البيت الأبيض.

ووفقًا لصحيفة وول ستريت جورنال يوم الثلاثاء، نقلاً عن مصادر مطلعة على خططه، فإن ماسك يريد التركيز على شركاته والحفاظ على علاقاته مع نائب الرئيس جي دي فانس، الذي يُنظر إليه كأحد أبرز المرشحين الجمهوريين المحتملين للرئاسة بعد دونالد ترامب.

وأبلغ ماسك حلفاءه المقرّبين أنه إذا استمر في مشروع تأسيس الحزب الجديد، فقد يستقطب أصواتًا جمهورية، مما يُضعف فرص الحزب في الانتخابات ويُبعده عن فانس، الذي يُقال إنه على تواصل معه في الأسابيع الأخيرة. كما أُفيد أن ماسك، أغنى رجل في العالم، ناقش فكرة دعم فانس ماليًا إذا قرر الترشح للانتخابات الرئاسية في عام 2028.

إيلون ماسك (إلى اليسار في الوسط) يحضر اجتماعًا لمجلس الوزراء في أبريل مع الرئيس دونالد ترامب (إلى اليمين). المصدر:

التأثير على انتخابات منتصف المدة 2026

قرار ماسك التراجع عن تأسيس حزب سياسي جديد يُعد بمثابة ارتياح للجمهوريين، إذ كان قد هدد باستهداف مقاعد رئيسية خلال انتخابات منتصف المدة المقبلة، بما في ذلك السعي للإطاحة ببعض نواب الحزب نفسه.

وأظهر استطلاع أجرته منصة Polymarket أن المستخدمين يتوقعون فوز الجمهوريين بمجلس الشيوخ، في حين سيحصد الديمقراطيون أغلبية مجلس النواب في انتخابات منتصف المدة عام 2026.

الخلاف بين ترامب وماسك

فكرة ماسك لتأسيس حزب جديد في يوليو جاءت نتيجة خلافه مع الرئيس دونالد ترامب بعد أن أقرّ الكونغرس مشروع قانون إنفاق ضخم عارضه ماسك بشدة.

القانون المعروف باسم "مشروع القانون الكبير والجميل" يُقدّر أنه سيزيد الدين القومي الأمريكي بمقدار 3.3 تريليون دولار خلال العقد المقبل.

ورأى ماسك أن هذا القانون يُبدّد جهوده السابقة في "وزارة كفاءة الحكومة" التي أسسها بهدف خفض الإنفاق الحكومي وتقليص الدين العام.

ترامب بدوره انتقد ماسك علنًا قائلاً إنه خرج عن المسار، ليدخل الطرفان في خلاف علني بشأن القانون.

كما أن مساهمي شركة تسلا لم يرحبوا بفكرة دخول ماسك في مشروع سياسي جديد، حيث انخفض سهم الشركة بأكثر من 20% بعد أن استطلع ماسك آراء مستخدمي منصة X حول إنشاء الحزب في يونيو الماضي.

توقعات انتخابات 2028

يتوقع مستخدمو Polymarket حاليًا أن يفوز فانس بترشيح الحزب الجمهوري للرئاسة في انتخابات 2028 بنسبة احتمالية تبلغ 53%. أما فرصه في الفوز بالانتخابات نفسها فقد قُدرت بـ28%، يليه حاكم ولاية كاليفورنيا غافين نيوسوم بنسبة 18%.

وبحسب مصادر مقرّبة من ماسك، فإن احتمال عودته إلى مشروع تأسيس الحزب الجديد لم يُستبعد كليًا مع اقتراب انتخابات منتصف المدة عام 2026.

وكان تقرير سابق في مايو قد أشار إلى أن ماسك قلّص تبرعاته السياسية بعد أن قدّم 250 مليون دولار لدعم حملة ترامب الرئاسية عام 2024.