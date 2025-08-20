روبنهوود تقاضي ولايتي نيوجيرسي ونيفادا بسبب تهديدات مرتبطة بعقود الرياضة

تام شمس - الأربعاء 20 أغسطس 2025 06:33 مساءً - رفعت الذراع المشتقة لمنصة التداول روبنهوود دعاوى قضائية ضد الجهات التنظيمية في ولايتي نيفادا ونيوجيرسي في محاولة لوقف أي إجراءات تنفيذية محتملة من جانب الولايتين تتعلق بعقود الأحداث الرياضية.

في شكويين منفصلتين قُدمتا يوم الثلاثاء ضد هيئات تنظيم الألعاب في الولايتين والنائبين العامين فيهما، قالت روبنهوود ديريفاتيفز إنها بدأت في تقديم عقود الأحداث بعد أن سمحت المحاكم الفيدرالية في وقت سابق من هذا العام لمنصة التوقعات Kalshi بتقديم هذه العقود.

وزعمت روبنهوود في دعاويها المنفصلة أنه بعد هذه الأحكام، واصلت ولايتا نيفادا ونيوجيرسي محاولاتهما لمنع الشركة من تقديم العقود، على الرغم من أن المحاكم كانت قد منعتهم من القيام بذلك ضد Kalshi بخصوص المعاملات نفسها.

وكانت Kalshi قد رفعت دعوى قضائية ضد الهيئات التنظيمية في الولايتين في مارس، بحجة أن أوامر "وقف النشاط" التي تلقتها بشأن عقود المراهنات الرياضية أصبحت لاغية لأنها تخضع بالفعل لرقابة لجنة تداول السلع الآجلة الأميركية (CFTC).

وقد انحازت المحاكم الفيدرالية في الولايتين لصالح Kalshi ومنعت الجهات التنظيمية من اتخاذ أي إجراءات ضدها، مع استمرار نظر الدعاوى حتى الآن.

روبنهوود تزعم تكبدها خسائر إن لم يُسمح لها بتقديم العقود

قالت روبنهوود إنه في حال سُمح للجهات التنظيمية باتخاذ إجراءات ضدها بينما تُعفى Kalshi من ذلك، فستخسر المنافسة في سوق عقود الأحداث الرياضية.

وتتيح عقود الأحداث للمستخدمين المراهنة على نتائج أحداث مثل المباريات الرياضية أو نتائج الانتخابات، ولها جذور في استخدام البلوكشين لتعزيز الشفافية وحسم النزاعات حول صحة نتائج العقود.

مقتطف بارز من دعوى روبنهوود في نيوجيرسي يشير إلى أنها فتحت عقود الأحداث للتداول، وإلا كانت ستتكبد ضررًا. المصدر: CourtListener

وجاء في مقطع من دعوى روبنهوود في نيوجيرسي أنها فتحت عقود الأحداث للتداول، وإلا لكانت قد تكبدت أضرارًا. وأوضحت الشركة أن منصتها تتيح للمستخدمين فتح العقود وتصفيتها، بينما يتم تداولها على Kalshi نفسها.

وأكدت الشركة أنه في ظل رفض الولايتين الاعتراف بما قضت به المحكمة الفيدرالية بأن أي محاولة لتطبيق القوانين المحلية يُرجح أن تكون متعارضة مع القانون الفيدرالي لم يكن أمامها خيار سوى رفع الدعوى لحماية عملائها وأعمالها.

الجهات التنظيمية ترفض دفوع روبنهوود

ذكرت روبنهوود في دعاويها أن الجهات التنظيمية في كلتا الولايتين رفضت تأكيد حقها في تقديم عقود الأحداث بعد أن وقفت المحاكم إلى جانب Kalshi.

وأشارت في دعواها ضد نيوجيرسي إلى أنها تواصلت مع إدارة إنفاذ الألعاب بالولاية لتوضيح أن بإمكانها تقديم العقود عبر Kalshi استنادًا إلى قرار المحكمة الفيدرالية، لكن المسؤولين أبلغوها بأنهم لن يتوقفوا عن اتخاذ إجراءات تنفيذية حتى مع سريان أمر المحكمة بشأن Kalshi. وأضافت الشركة أن مسؤولي التنظيم لم يستجيبوا لطلب لقاء رغم “عدة متابعات”.

وذكرت روبنهوود أن سيناريو مشابه تكرر في نيفادا بعد أن وقفت المحكمة الفيدرالية المحلية إلى جانب Kalshi، حيث أبلغها مجلس مراقبة الألعاب في الولاية بأنه إذا عرضت الشركة العقود فسيُنظر إليها على أنها انتهاك متعمد للقانون.

كما رفضت الجهة التنظيمية في نيفادا مقترح روبنهوود بالسماح مؤقتًا لعملائها المحليين بالوصول إلى نفس العقود المعروضة على Kalshi.

وفي كلتا الدعويين، طلبت روبنهوود من المحاكم إصدار أوامر تمنع الجهات التنظيمية من اتخاذ أي إجراء ضدها، وقدمت كذلك طلبًا للحصول على أمر تقييدي مؤقت ضد كل ولاية.