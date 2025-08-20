تحوّل المتداولون الأفراد من التفاؤل إلى "تشاؤم مفرط" مع هبوط بيتكوين إلى 113 ألف دولار

تام شمس - الأربعاء 20 أغسطس 2025 06:33 مساءً - يبدو أن متداولي الكريبتو الأفراد قد انقلبوا نحو التشاؤم بعد أن فشلت بيتكوين في التعافي من تراجعها الأخير إلى ما دون 113 ألف دولار، لتسجّل أدنى مستوى لها منذ 17 يومًا.

قال محللو شركة تحليلات البلوكشين Santiment يوم الأربعاء: "لقد غيّر المتداولون الأفراد موقفهم تمامًا بعد أن فشلت بيتكوين في الارتداد وانخفضت إلى ما دون 113 ألف دولار".

وأضافت الشركة أن الساعات الأربع والعشرين الماضية شهدت "أكثر حالات التشاؤم على وسائل التواصل الاجتماعي منذ 22 يونيو"، حين تسببت مخاوف الحرب في الشرق الأوسط بموجة بيع ذعرية.

وأوضحت Santiment أن المزاج السلبي على وسائل التواصل يعدّ مؤشرًا إيجابيًا للمشترين في القيعان، خاصة في حالات "إراقة الدماء في الشوارع" حين يبلغ الخوف ذروته.

وأشارت إلى أن المتداولين قصيري الأجل أكثر ميلًا للبيع بدافع الذعر أو لجني الأرباح السريعة، على عكس المستثمرين "ذوي الأيدي الماسية" الذين ينظرون إلى الأصول على أنها استثمار طويل الأمد. واعتبرت أن موجة البيع الأخيرة تعدّ "إشارة جيدة على ارتداد قادم من القاع".

المعنويات الجماهيرية انقلبت إلى "تشاؤم مفرط". المصدر: Santiment

بيتكوين تهبط إلى منطقة الدعم

تراجع سعر بيتكوين (BTC) إلى 112,656 دولارًا في التداولات المتأخرة يوم الثلاثاء على منصة Coinbase، وفقًا لبيانات TradingView، وهو أدنى مستوى منذ 3 أغسطس عندما اقترب من مستويات الدعم عند نحو 112 ألف دولار.

وبهذا يكون السعر قد تراجع بنسبة 8.5% من أعلى مستوى تاريخي سجّلته العملة الأسبوع الماضي عند أكثر من 124 ألف دولار، فيما انخفضت القيمة السوقية الإجمالية للعملات المشفّرة إلى أقل من 4 تريليونات دولار، وهو أدنى مستوى في أسبوعين.

كما انخفض مؤشر الخوف والطمع الخاص ببيتكوين إلى منطقة "الخوف" عند 44 من أصل 100، وهو أدنى مستوى منذ أواخر يونيو. وقالت Santiment: "الأسواق تتحرك غالبًا في الاتجاه المعاكس لتوقعات الجماهير".

هل يعيد التاريخ نفسه في دورة الصعود؟

تُعتبر التصحيحات السعرية خلال دورات الصعود أمرًا مألوفًا وصحيًا ضمن الدورة الكبرى. وقد شهدت الدورات السابقة ارتدادات مشابهة غالبًا ما يُطلق عليها "فخاخ الدببة".

شارك محللون على نطاق واسع هذا الرسم البياني الذي يُظهر تصحيحًا من نوع "فخ الدببة" في المرحلة نفسها من عام السوق الصاعد. المصدر: Cyclop

ففي عام 2017، صحّحت بيتكوين بنسبة 36% في سبتمبر قبل أن تنطلق إلى قمة جديدة بعد ثلاثة أشهر. وتكرر السيناريو في سبتمبر 2021 عندما تراجعت بيتكوين بنسبة 23% قبل أن ترتفع لاحقًا إلى أعلى مستوى تاريخي جديد.

وإذا تكرر السيناريو نفسه في دورة 2025، فقد تشهد بيتكوين تراجعًا حتى مستوى 90 ألف دولار خلال الشهر المقبل قبل أن تتعافى لتسجّل قمة تاريخية جديدة.