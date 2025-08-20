بيتكوين وإيثر ETFs تسجل تدفقات خارجة تقارب مليار دولار مع تراجع الأسعار

تام شمس - الأربعاء 20 أغسطس 2025 06:33 مساءً - واصلت منتجات الاستثمار في العملات المشفرة تكبد خسائرها يوم الثلاثاء، حيث قفزت التدفقات الخارجة من صناديق البيتكوين بأكثر من 300% فيما تضاعفت خسائر صناديق الإيثر، لتسجلا ثاني أكبر تدفقات خارجة هذا الشهر.

شهدت صناديق التداول الفوري للبيتكوين (BTC) تدفقات خارجة بلغت 523 مليون دولار يوم الثلاثاء، بزيادة بأكثر من أربعة أضعاف مقارنة بيوم الاثنين، وفقًا لبيانات Farside Investors.

كما سجلت صناديق الإيثر (ETH) خسائر كبيرة، إذ تضاعفت التدفقات الخارجة من 200 مليون دولار يوم الاثنين إلى 422 مليون دولار.

سجلت صناديق البيتكوين والإيثر ثلاثة أيام متتالية من التدفقات الخارجة بإجمالي 1.3 مليار دولار، تزامنت مع تراجعات سعرية حادة بلغت 8.3% و10.8% على التوالي منذ يوم الأربعاء الماضي، بحسب CoinGecko.

فيديليتي تتصدر التدفقات الخارجة بأكثر من 400 مليون دولار

قادـت شركة Fidelity الخسائر أمس، حيث شهد صندوقها Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund المُرمز (FBTC) تدفقات خارجة بقيمة 247 مليون دولار، فيما سجل صندوق Fidelity Ethereum Fund المُرمز (FETH) تدفقات خارجة بـ156 مليون دولار، ليصل الإجمالي إلى 403 ملايين دولار في يوم واحد.

كما سجلت Grayscale تدفقات خارجة كبيرة، إذ أفاد صندوق Grayscale Bitcoin Trust ETF المُرمز (GBTC) بخروج 116 مليون دولار، بينما فقد صندوق Grayscale Ethereum Trust المُرمز (ETHE) نحو 122 مليون دولار.

التدفقات اليومية لصناديق المؤشرات المتداولة (ETFs) لعملتي بيتكوين وإيثريوم منذ 13 أغسطس. المصدر: Farside.co.uk

في المقابل، لم يشهد صندوق BlackRock iShares Bitcoin Trust ETF المُرمز (IBIT) أي تدفقات خارجة، وسجل صندوق iShares Ethereum Trust ETF المُرمز (ETHA) تدفقات محدودة بلغت 6 ملايين دولار فقط.

مؤشر الخوف والطمع ينزلق إلى "الخوف"

ورغم أن التدفقات الخارجة خلال الأيام الثلاثة الأخيرة تظل أقل بكثير من التدفقات القياسية الداخلة إلى صناديق البيتكوين والإيثر في 2025، فإنها تعكس تحولًا ملحوظًا في معنويات المستثمرين وسط تراجع الأسعار.

فقد انقلب مؤشر الخوف والطمع للعملات المشفرة أداة تقيس المزاج العام للسوق يوم الأربعاء إلى حالة "الخوف"، مسجلاً 44 نقطة، بعد فترة طويلة من التفاؤل، ما يشير إلى ازدياد الحذر بين المستثمرين.

انخفض مؤشر الخوف والجشع في العملات المشفرة إلى مستوى "الخوف" يوم الأربعاء بعد شهر من "الجشع". المصدر: Alternative.me

ورغم المخاوف التي أثارها بعض المعلقين على وسائل التواصل الاجتماعي بشأن التدفقات الخارجة الأخيرة، فإن كبار محللي الـETF لم يعلقوا بعد، معتبرين أن من المبكر استخلاص استنتاجات حاسمة.

وكتب رايان بارك، مستشار في 21Rates، في منشور على منصة X: "بضع جلسات من التدفقات الخارجة لا تعني أن التمويل التقليدي يهجر الكريبتو إنها ببساطة طريقة سهلة للمتداولين للتنقل بين البيتكوين والأسواق، وهو ما يوضح أن السوق لا يزال نشطًا، والوافدون الجدد لا يزالون يرتكبون الأخطاء."

من جانبه، أشار إريك بالشوناس، كبير محللي صناديق الـETF في بلومبرغ، في منشور على X يوم الاثنين إلى أن صناديق الإيثر ETF جعلت البيتكوين "الأصل الثاني الأفضل" في يوليو، حيث بات المستثمرون يحولون بشكل متزايد من صناديق البيتكوين إلى صناديق الإيثر.

وكتب بالشوناس: "أعطي الكثير من الفضل لـ @fundstrat [توماس لي]، إلى جانب تشريع العملات المستقرة، فقد منحا الإيثر ناطقًا قويًا وتطبيقًا قاتلًا."

وكان يشير تحديدًا إلى شركة BitMine، التي برزت بوصفها "مايكروستراتيجي الإيثر"، والتي عينت توماس لي من Fundstrat لقيادة استراتيجيتها في إدارة احتياطي الإيثر في يونيو.