منصّة Pump.fun تستعيد صدارة سولانا مع انتعاش عملات الميم في أغسطس

تام شمس - الأربعاء 20 أغسطس 2025 05:51 مساءً - سجّلت منصة Pump.fun لإطلاق عملات الميم القائمة على سولانا واحدة من أقوى أسابيعها من حيث الإيرادات في منتصف أغسطس 2025، بالتزامن مع تعافي القطاع من التراجع الذي شهده مطلع الشهر.

وأظهرت بيانات متتبّع التمويل اللامركزي DefiLlama أن المنصة حققت إيرادات بلغت 13.48 مليون دولار بين 11 أغسطس والأحد التالي، وهو أفضل أداء أسبوعي لها منذ فبراير.

جاء هذا الارتفاع بعد هبوط حاد بين 28 يوليو و3 أغسطس، حيث لم تتجاوز الإيرادات الأسبوعية 1.72 مليون دولار، وهو أدنى مستوى منذ مارس 2024. وأسهم هذا التراجع في تسجيل يوليو لأضعف إيرادات شهرية للمنصة خلال العام الجاري.

وتزامن انخفاض الإيرادات مع هبوط عام في سوق عملات الميم، إذ أظهرت بيانات CoinMarketCap أن القيمة السوقية لهذا القطاع تراجعت في 3 أغسطس إلى 62.11 مليار دولار، أي بانخفاض 20% عن تقييمه البالغ 77.73 مليار دولار في 28 يوليو، ما محا ما يقارب 16 مليار دولار خلال أسبوع.

بيانات الإيرادات الأسبوعية لمنصّة Pump.fun في 2025. المصدر: DefiLlama

Pump.fun تستعيد الصدارة في ترتيب منصّات إطلاق عملات الميم على سولانا

جاء ارتفاع إيرادات Pump.fun بالتزامن مع تعافي سوق عملات الميم بشكل عام.

فبحسب CoinMarketCap، تعافت القيمة السوقية لعملات الميم لتقترب من 75 مليار دولار في 11 أغسطس، قبل أن تنخفض مجددًا إلى 70 مليار دولار يوم الأحد. وبلغت القيمة السوقية وقت كتابة التقرير 66 مليار دولار.

إلى جانب تحقيقها لأقوى أداء أسبوعي من حيث الإيرادات، استعادت منصة Pump.fun أيضًا هيمنتها على ترتيب منصّات إطلاق عملات الميم على شبكة سولانا.

في 7 يوليو، نجحت منصّة LetsBonk الجديدة في انتزاع الصدارة من Pump.fun على مستوى إيرادات الـ24 ساعة. ووفقًا لبيانات مجمّع التداولات اللامركزي Jupiter، استمرّت هيمنة LetsBonk طوال يوليو، متفوقة على Pump.fun في عدة مناسبات.

ومع ذلك، تشير بيانات Jupiter إلى أن Pump.fun استعادت المركز الأول، إذ حققت خلال الأيام السبعة الماضية حصة سوقية بلغت 73.6% مع حجم تداول وصل إلى 4.68 مليار دولار. كما سجّلت المنصّة 1.37 مليون متداول وأكثر من 162,000 عملية سكّ توكنز خلال الأسبوع.

أما LetsBonk، أقرب منافسيها، فجاءت خلفها بحصة سوقية بلغت 15.3% وحجم تداول أسبوعي قدره 974 مليون دولار، مع 511,000 متداول وما يزيد قليلًا عن 6,000 عملية سكّ توكنز.

بيانات منصّات إطلاق عملات الميم على سولانا. المصدر: Jupiter

Pump.fun تواجه دعوى قضائية بـ 5.5 مليار دولار

رغم استعادة الزخم، تواجه Pump.fun تحديات قانونية. فقد رُفعت ضدها دعوى جماعية في 30 يناير، تتهمها باستخدام "التسويق guerilla" لخلق شعور مصطنع بالعجلة حول التوكنات شديدة التقلب.

وفي 23 يوليو، تم تعديل الدعوى ووصفت المنصة بأنها "كازينو غير مرخّص". كما زعمت أن هيكل المنصة يحاكي "ماكينة قمار مزوّرة" لا يربح فيها سوى أوائل المشاركين الذين يبيعون توكناتهم على حساب المتأخرين، مشيرة إلى أن خسائر المستثمرين بلغت بالفعل 5.5 مليار دولار.

ورغم هذه التحديات، واصلت المنصة تحقيق أداء قوي. إذ تُظهر بيانات لوحة Dune Analytics أن إجمالي إيراداتها منذ إطلاقها قد بلغ 800 مليون دولار.

وعلّق أناتولي ياكوفينكو، الشريك المؤسس لشركة Solana Labs، على إمكانات المنصة قائلًا يوم الأربعاء إنها قد تملك فرصة لبناء منصة بث عالمي في المستقبل.