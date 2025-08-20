مؤسِّس EminiFX مُلزَم بدفع 228 مليون دولار في حكم يتعلق بمخطط بونزي

تام شمس - الأربعاء 20 أغسطس 2025 05:51 مساءً - أمر قاضٍ فيدرالي في نيويورك إيدي ألكسندر، مؤسِّس منصة الكريبتو المنهارة EminiFX، بدفع أكثر من 228 مليون دولار كتعويضات بعد أن حكم بأن الشركة كانت مخطط بونزي احتال على عشرات الآلاف من المستثمرين.

هيئة تداول السلع الآجلة الأميركية (CFTC) حصلت على حكم مستعجل ضد ألكسندر وEminiFX، حيث قررت القاضية الفيدرالية فاليري كابروني أنهما مسؤولان معًا عن دفع أكثر من 228 مليون دولار كتعويضات، إضافة إلى 15 مليون دولار أخرى كعائدات غير مشروعة، وفقًا لوثائق المحكمة الصادرة يوم الثلاثاء.

وجاء في الحكم: "المدعى عليهما ألكسندر وEminiFX مسؤولان بالتكافل والتضامن عن دفع تعويضات بإجمالي 228,576,962 دولارًا، كما أن المدعى عليه ألكسندر مسؤول عن دفع 15,049,500 دولار كعائدات غير مشروعة."

يأتي هذا الحكم بعد أكثر من ثلاث سنوات من توجيه الاتهام لألكسندر، وأكثر من عام على اعترافه بالذنب في قضية جنائية موازية.

لقطة من نص الحكم. المصدر: CourtListener

EminiFX جمعت 262 مليون دولار بادعاءات روبو-تريدينغ وهمية

أُطلقت EminiFX عام 2021 وجذبت بسرعة أكثر من 25,000 مستثمر، وجمعت أكثر من 262 مليون دولار خلال ثمانية أشهر فقط. الشركة وعدت بعوائد أسبوعية تتراوح بين 5% و9.99% من خلال ما سمّته "حسابًا بمساعدة المستشار الآلي" يعتمد على استراتيجيات تداول أوتوماتيكية في أسواق الكريبتو والفوركس.

لكن وثائق المحكمة أوضحت أن المنصة تكبّدت خسائر صافية لا تقل عن 49 مليون دولار، ولم تستخدم التكنولوجيا التي روّجت لها مطلقًا. ووفقًا للمحققين، حوّل ألكسندر لنفسه ما لا يقل عن 15 مليون دولار لتسديد فواتير بطاقات الائتمان وشراء سيارات فاخرة وسحب مبالغ نقدية، بينما تم تمويل سحوبات المستثمرين من خلال أموال قادمة من مشاركين جدد.

الحكم على مؤسس EminiFX بالسجن تسع سنوات

بدأ سقوط ألكسندر في مايو 2022 عندما رفع الادعاء العام وهيئة CFTC دعاوى متوازية ضده. وفي القضية الجنائية، اعترف بالاحتيال في السلع وحُكم عليه بالسجن تسع سنوات بالإضافة إلى أمر بردّ 213 مليون دولار.

القضية المدنية، التي انتهت الآن بأمر كابروني، أضافت إلزامًا موازيًا بالتعويضات والعائدات غير المشروعة، مع الإشارة إلى أن أي مدفوعات للتعويضات ستُخصم من التزامه بالعائدات.

المُصفي المعيَّن من المحكمة، الذي يشرف منذ 2022 على استرداد الأصول وتوزيعها، بدأ في وقت سابق من هذا العام بدفع مبالغ للمستثمرين بعد الموافقة على خطة التوزيع في يناير.

وفقًا لشركة CertiK، بلغت خسائر عمليات الاحتيال والاختراقات في قطاع الكريبتو 2.47 مليار دولار في النصف الأول من 2025.

ورغم أن الربع الثاني شهد خسائر بنحو 800 مليون دولار عبر 144 حادثة بانخفاض 52% عن قيمة الربع الأول و59 حادثة أقل إلا أن إجمالي الخسائر هذا العام ارتفع بالفعل بما يقارب 3% مقارنة بـ 2024.