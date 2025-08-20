رويترز: الصين تدرس إطلاق عملات مستقرة مدعومة باليوان في تحول سياسي كبير

تام شمس - الأربعاء 20 أغسطس 2025 05:51 مساءً - تدرس الصين، التي تُعد من أكثر الولايات القضائية تقييدًا للعملات المشفرة عالميًا، السماح بإطلاق عملات مستقرة مدعومة باليوان الصيني، في ما قد يشكّل تحولًا جذريًا في سياستها.

وذكرت وكالة رويترز يوم الأربعاء، نقلًا عن مصادر مطلعة، أن السلطات الصينية قد تمنح لأول مرة ترخيصًا لإصدار عملات مستقرة مدعومة باليوان، في خطوة تهدف إلى تعزيز الاستخدام العالمي لعملتها.

وإذا تم اعتمادها، فستُعد الخطة تحولًا كبيرًا في نهج بكين تجاه العملات المشفرة، بعد أن حظرت البلاد التداول والتعدين في سبتمبر 2021.

يأتي هذا التطور في أعقاب عدة تقارير تفيد بأن الصين القارية بدأت تُبدي مرونة أكبر تجاه العملات المستقرة، في ظل اندفاع الولايات المتحدة نحو تعزيز سوق هذه الأصول في عام 2025.

تطبيقات عبر الحدود

بحسب المصادر، من المقرر أن يستعرض مجلس الدولة الصيني في وقت لاحق من أغسطس خطة طريق تهدف إلى توسيع الاستخدام العالمي لليوان، مع إمكانية الموافقة عليها. وتشمل الخطة خطوات لمواجهة التقدم الأمريكي في مجال العملات المستقرة، إلى جانب إرشادات لإدارة المخاطر.

أحد أبرز الاستخدامات المحتملة للعملات المستقرة المدعومة باليوان سيكون في التجارة والمدفوعات عبر الحدود مع بعض الدول. ومن المتوقع أن تتم مناقشة هذا الملف في قمة منظمة شنغهاي للتعاون (SCO) المقرر عقدها في مدينة تيانجين بين 31 أغسطس و1 سبتمبر.

ستعقد الصين قمة منظمة شنغهاي للتعاون في تيانجين في الفترة من 31 أغسطس إلى 1 سبتمبر. المصدر: Gov.cn

ووفقًا للمصادر، فقد تم تحديد هونغ كونغ وشنغهاي كمحاور رئيسية لتنفيذ السياسة الجديدة.

اليوان يحتل المرتبة السادسة عالميًا في المدفوعات

من شأن دخول الصين إلى سوق العملات المستقرة أن يتماشى مع طموحاتها في عولمة اليوان ومنافسة العملات الاحتياطية العالمية الرئيسية مثل الدولار الأمريكي واليورو.

وبحسب مؤشر Swift RMB Tracker، شكّل اليوان في يونيو 2025 حوالي 2.9% من إجمالي قيمة المدفوعات العالمية، ليحتل المرتبة السادسة بين العملات الأكثر استخدامًا.

أكبر 10 عملات دفع عالمية من حيث القيمة اعتبارًا من يونيو 2025. المصدر: Swift

وفي وقت سابق من يونيو، أعلنت البنك المركزي الصيني (PBOC) عن خطط لتقليل الاعتماد المفرط على عملة سيادية واحدة، مع إطلاق مركز دولي في شنغهاي لتعزيز استخدام اليوان الرقمي عالميًا، خصوصًا بعد انخفاض مؤشر الدولار الأمريكي (DXY) بنسبة 9%.

هيمنة الدولار على العملات المستقرة

بينما يشكّل الدولار الأمريكي حوالي 47.2% من المدفوعات العالمية، فإن هيمنته على سوق العملات المستقرة أكبر بكثير، حيث تمثل العملات المستقرة المدعومة بالدولار نحو 98% من إجمالي القيمة السوقية البالغة 288 مليار دولار، وفقًا لبيانات CoinMarketCap.

ومع تعهد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتوسيع النفوذ العالمي للدولار من خلال الترويج للعملات المستقرة، ارتفعت المخاوف في العديد من الولايات القضائية حول العالم، بما في ذلك الصين.

وفي يونيو، أقرّ مسؤول في البنك المركزي الصيني بالإمكانات التحويلية للتقنيات الناشئة مثل العملات المستقرة في أنظمة المدفوعات العالمية، مما زاد من الدعوات إلى إقرارها رسميًا.

وفي يوليو، أطلقت منصة Conflux الصينية عملة مستقرة جديدة مدعومة باليوان الخارجي (offshore yuan). كما اتخذت هونغ كونغ خطوات متقدمة نحو تنظيم العملات المستقرة، بإطلاق إطار تنظيمي خاص بها في 1 أغسطس.