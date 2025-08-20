المستثمرون يترقبون خطاب باول مع تراجع بيتكوين قرب 112 ألف دولار

- 1/3
تام شمس - الأربعاء 20 أغسطس 2025 04:45 مساءً - كان مستثمرو العملات المشفرة يترقبون الاجتماع السنوي لمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في جاكسون هول يوم الجمعة، حيث قد تحمل تصريحات رئيس المجلس جيروم باول إشارات مهمة بشأن سياسة أسعار الفائدة قبيل اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة في سبتمبر.
وأظهرت بيانات Cointelegraph أن بيتكوين (BTC) تراجعت بشكل وجيز إلى 112,565 دولارًا يوم الأربعاء، وهو أدنى مستوى في أسبوعين شوهد آخر مرة في 3 أغسطس.
ووفقًا لرايان لي، كبير المحللين في منصة Bitget، فإن هبوط بيتكوين دون 113 ألف دولار يعكس "توترًا متصاعدًا في السوق"، حيث تثير التوترات الكلية المحيطة بخطاب باول "موجات خوف" بين متداولي الأصول الرقمية.
وقال لي لCointelegraph: "الآن، السماح للسرديات بالاستقرار وعودة السيولة قد يمهد الطريق للارتداد"، مضيفًا أنه إذا حافظ مستوى الدعم عند 112 ألف دولار على تماسكه حتى موعد الخطاب، فقد يشكل "انطلاقة للمرحلة التالية من السوق الصاعدة بدلًا من إعادة ضبطها."
الشركات تواصل تراكم بيتكوين
تفاقمت مخاوف المستثمرين بشأن احتمال تأجيل خفض أسعار الفائدة في 12 أغسطس، بعد أن أظهر مؤشر أسعار المستهلكين (CPI) في الولايات المتحدة ارتفاع الأسعار بنسبة 2.7% على أساس سنوي، وهو نفس المعدل المسجل في يونيو، لكنه ما يزال أعلى بكثير من هدف الفيدرالي البالغ 2%.
وبحسب أحدث تقديرات أداة FedWatch التابعة لمجموعة CME، تراجعت توقعات خفض سعر الفائدة بأكثر من 12% لتصل إلى 82% يوم الأربعاء، مقارنة بأكثر من 94% قبل أسبوع واحد.
وقال أندريه دراغوش، رئيس الأبحاث الأوروبية لدى مدير الأصول الرقمية Bitwise، إن أول خفض لسعر الفائدة في 2025 قد يكون محفزًا كبيرًا للسوق، مع توقعات بخفضين أو ثلاثة تخفيضات إجمالية قبل نهاية العام.
وأضاف: "في اللحظة التي نشهد فيها مزيدًا من الخفض من جانب الفيدرالي، سيتسع منحنى العائد، وهو ما يعني تسارعًا أكبر ونموًا في المعروض النقدي الأمريكي"، مشيرًا إلى أن خفض الفائدة قد يكون التطور الكلي الأبرز الذي "يدعم" استمرار صعود بيتكوين "على الأقل حتى نهاية العام."
ورغم تغير معنويات المستثمرين الأفراد بشكل ملحوظ، واصلت الشركات الاستحواذ على أكبر عملتين مشفرتين في العالم.
وأظهرت البيانات أن 297 كيانًا عامًا على الأقل يحتفظون ببيتكوين، ارتفاعًا من 124 في بداية يونيو.
ويشمل ذلك 169 شركة عامة، و57 شركة خاصة، و44 صندوق استثمار وصناديق متداولة، و12 حكومة، حيث جمعت هذه الكيانات ما مجموعه 3.67 مليون بيتكوين، أي ما يزيد على 17% من المعروض الكلي، وفقًا لبيانات BitcoinTreasuries.NET.
