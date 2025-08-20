هيئة الأوراق المالية الأمريكية تؤجل قرارات صناديق Truth Social وSolana وXRP المتداولة في البورصة

تام شمس - الأربعاء 20 أغسطس 2025 04:45 مساءً - أرجأت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) البت في ثلاثة من أبرز صناديق الاستثمار المتداولة بالعملات المشفّرة (ETFs)، لتمدد المهل النهائية للمراجعة حتى شهر أكتوبر.

ووفقًا لإشعارات قُدمت في 18 آب/أغسطس، حددت الهيئة مواعيد جديدة: 8 أكتوبر لصندوق Truth Social للبيتكوين والإيثريوم التابع لـNYSE Arca، و16 أكتوبر لصناديق سولانا الخاصة بـ21Shares وBitwise، و19 أكتوبر لـ21Shares Core XRP Trust.

صندوق Truth Social Bitcoin and Ethereum ETF، المقدم في 24 يونيو، صُمم كصندوق استثمار يستند إلى السلع، يحتفظ بالبيتكوين (BTC) والإيثريوم (ETH) مباشرة ويُصدر أسهماً مدعومة بهذه الأصول. ورغم ارتباطه بعلامة Truth Social التابعة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إلا أنه يعمل على غرار صناديق البيتكوين والإيثريوم الفورية الأخرى الموجودة بالفعل في السوق.

من جهة أخرى، تسعى Cboe BZX للحصول على موافقة لإطلاق أول صناديق سولانا الفورية في الولايات المتحدة عبر طلبات من 21Shares وBitwise. وستحتفظ هذه المنتجات بتوكنات سولانا (SOL) وتمنح المستثمرين وسيلة آمنة للتعرض لأداء سعرها.

كما تقدمت 21Shares بطلب منفصل لإطلاق صندوق Core XRP Trust، المصمم للاحتفاظ بعملة XRP وتتبع قيمتها السوقية. وقد قُدم الطلب لأول مرة في فبراير ثم عُدل لاحقًا، وكان يقترب من الموعد النهائي البالغ 180 يومًا يوم الأربعاء قبل أن تمنح الهيئة نفسها 60 يومًا إضافيًا للمراجعة.

أكتوبر يلوح كشهر حاسم لقرارات صناديق الـETF

هذه التمديدات الأخيرة ليست استثناءً، إذ دأبت هيئة الأوراق المالية الأمريكية طوال الصيف على تمديد آجال مراجعة طلبات صناديق ETF، لتتجمع مواعيد البت في خريف هذا العام.

ففي مارس، ذكرت Cointelegraph أن الهيئة أجّلت قرارات بشأن عدة مقترحات لصناديق ETF مرتبطة بالعملات البديلة، بما فيها منتجات مرتبطة بـXRP ولايتكوين (LTC) والدوجكوين (DOGE).

وكان من بينها طلب شركة CoinShares لإطلاق صندوق لايتكوين فوري يحتفظ بالـLTC مباشرة ويُصدر أسهماً مدعومة به. وأشارت Cointelegraph إلى أن التمديد وضع موعده النهائي ضمن مجموعة مراجعات الخريف.

كما مددت الهيئة مراجعتها لطلب Bitwise بالسماح بعمليات إنشاء واسترداد "عينية" لصناديقها الفورية للبيتكوين والإيثريوم، أي أن يتمكن المستثمرون من مبادلة أسهم الصندوق مباشرة بالعملات الأساسية بدلاً من النقد. ومن المقرر أن يُحسم هذا القرار في سبتمبر.

وتلجأ الهيئة غالبًا إلى استخدام كامل فترات التمديد لتقييم المنتجات الجديدة وجمع تعليقات الجمهور. وكتب محلل صناديق الـETF في بلومبرغ، جيمس سيففارت، في منشور على منصة X بتاريخ 20 مايو: "عادةً ما تستغرق الهيئة كامل الوقت المتاح للرد على طلبات 19b-4." وأضاف أن "معظم هذه الطلبات لها مواعيد نهائية نهائية في أكتوبر، وأي قرار مبكر سيكون خارج المألوف."

بلاك روك تهيمن مع نمو صناديق الكريبتو

يضم السوق الأمريكي حاليًا أكثر من عشرة صناديق بيتكوين فورية، وعدة منتجات للإيثريوم، إلى جانب تزايد طلبات لإطلاق صناديق مرتبطة بسولانا وXRP ورموز أخرى. وعلى مستوى العالم، يتجاوز عدد صناديق الكريبتو المدرجة المئة صندوق.

ويتصدر صندوق iShares Bitcoin Trust التابع لبلاك روك المشهد، بأصول مُدارة تتجاوز 87 مليار دولار. إذ أسهم حجمه الكبير وسيولته وقوة علامته التجارية في جذبه لمعظم التدفقات، بينما بقيت الصناديق المنافسة أصغر بكثير.