عملة MNT ترتفع بنسبة 35% خلال أسبوع: هل مستوى 1.65 دولار هو الهدف التالي؟

سجلت العملة الرقمية MNT ارتفاع قوي بلغ 35% خلال سبعة أيام، واستقر سعرها عند 1.36 دولار وقت النشر، مع حجم تداول يومي تجاوز 508 مليون دولار.

وجاء هذا الأداء رغم ضعف السوق بشكل عام، إلا أن ما دعم الارتفاع السعري هو التحركات الاستراتيجية على مستوى البنية التحتية والتكامل مع “Bybit”.

بدأ الزخم الصعودي في 14 أغسطس عقب إطلاق “Bybit Launchpool” لعرض MNT، تلاها تعديلات على نسب الضمان في منتجات الإقراض.

كما ساهم إعلان كوين بيس عن إدراج عقود MNT-PERP الدائمة في تغذية الطلب.

فنيا، شكّل منحنى سعر العملة الرقمية MNT تقاطع ذهبي بعد تجاوز المتوسط المتحرك لـ 50 يوم نظيره لـ 200 يوم، في إشارة صعودية قوية.

المقاومة الحالية تقع بين 1.36 و1.41 دولار، وإذا تم اختراقها، قد يستهدف السعر مستوى 1.65 دولار.

في المقابل، يتواجد الدعم الرئيسي عند 1.23، يليه 1.08 و0.98 دولار.

المحللون يرون أن الثبات فوق 1.36 قد يُعزز فرص الوصول إلى أهداف سعرية أعلى، في حين أن فقدان الدعم قد يعيد السهم إلى مستويات ما دون 1.10 دولار.

