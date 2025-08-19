هيئة SEC تؤجل قرارتها بشأن صناديق العملات الرقمية: التفاصيل

أجّلت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) البت في 9 طلبات لصناديق مؤشرات متداولة (ETFs) للعملات الرقمية، تشمل:

البيتكوين، الإيثيريوم، XRP، لايتكوين، ودوجكوين.

يأتي ذلك في سياق عمل الهيئة على تطوير إطار تنظيمي موحّد لتبسيط إجراءات الموافقة.

التأجيل شمل صناديق من شركات مثل “Truth”، “كوين شيرز”، “21 شيرز”، “غراي سكيل”، و”كاناري”.

باستثناء طلبات “Truth”، تم تحديد أكتوبر كموعد نهائي جديد.

يرى محللو “بلومبرغ” أن الهيئة تسعى لوضع معايير إدراج عامة للأصول الرقمية، بما يسمح بتجاوز المراجعة الفردية لكل صندوق، عبر اعتماد نظام موحّد يستند إلى معايير مثل السيولة والقيمة السوقية.

بموجب هذا النظام، سيتم استخدام نموذج S-1 مع فترة مراجعة ثابتة تبلغ 75 يوم، مما يُسرّع عملية الإدراج.

ومن المتوقع أن تبدأ الموافقات على الصناديق البديلة في شهر أكتوبر المقبل.

اقرأ أيضا:

شركة “ستراتيجي” تخفّض قيود بيع الأسهم وسط تراجع سعر سهم MSTR إلى أدنى مستوى له منذ أبريل

سعر البيتكوين يتراجع إلى 115 ألف دولار…والعملة الرقمية OKB تقفز نحو أعلى مستوياتها التاريخية!

