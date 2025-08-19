أسهم Faraday Future تتراجع 7% بعد إعلان نتائج الربع الثاني وخطة احتياطي العملات المشفرة

تام شمس - الثلاثاء 19 أغسطس 2025 02:47 مساءً - تراجعت أسهم شركة صناعة السيارات الكهربائية Faraday Future Intelligent Electric بنسبة تقارب 7% يوم الاثنين بعد أن كشفت عن نتائج أرباحها للربع الثاني، وذلك بعد يوم واحد فقط من إعلانها عن خطة لإنشاء احتياطي استراتيجي من العملات المشفرة بقيمة مليارات الدولارات.

شهدت أسهم الشركة ارتفاعًا طفيفًا مع افتتاح الأسواق يوم الاثنين، لكنها أغلقت جلسة التداول عند 2.58 دولار، لتفقد بذلك مكاسب أسبوع كامل، وفقًا لبيانات Google Finance.

وجاء هذا التراجع عقب إعلان الشركة نيتها شراء ما يصل إلى "عشرات المليارات" من العملات المشفرة، بعد أن استثمرت بالفعل 30 مليون دولار في عملات مشفرة لاحتياطيها الاستراتيجي.

وأطلقت الشركة صندوق C10 Treasury، وهو سلة تضم أكبر 10 أصول رقمية من حيث القيمة السوقية (باستثناء العملات المستقرة).

ويشكل البيتكوين 50% من الصندوق، يليه الإيثريوم بنسبة 23.7%. كما كشفت الشركة عن نيتها إطلاق صندوق متداول بالبورصة (ETF) للمنتج. وتشمل استراتيجيتها كذلك شراء ما بين 500 مليون ومليار دولار من أكبر عشر عملات مشفرة لاحتياطيها الاستراتيجي.

تراجعت أسهم Faraday Future بنحو 7% يوم الاثنين مع إعلان الشركة نتائج أرباحها للربع المنتهي في يونيو. المصدر: Google Finance.

أرباح الربع الثاني

جاء تراجع الأسهم بالتزامن مع إعلان نتائج الربع الثاني التي بدت متواضعة، رغم أن الشركة أبدت تفاؤلًا بأداء النصف الثاني من العام.

وسجلت الشركة صافي خسارة تشغيلية بلغ 48.1 مليون دولار، مقارنة بخسارة 50.6 مليون دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضي. كما بلغت مصاريف التشغيل الإجمالية 21.3 مليون دولار، بتراجع نسبته 29% عن الربع المماثل من العام الماضي.

وأكدت الإدارة أنها ستواصل الحفاظ على الانضباط المالي وطرح مركباتها الكهربائية وفقًا للجدول الزمني. وقال ماتياس أيدت، الرئيس التنفيذي العالمي المشارك:

"حققنا في الربع الثاني عدة إنجازات بارزة في أسواق رأس المال، كما واصلنا تعزيز كفاءة التشغيل وتدابير ضبط التكاليف."

وأعلنت الشركة أيضًا إدراج سهمها ضمن مؤشر Russell 3000 الذي يضم أكبر 3000 شركة متداولة في الولايات المتحدة.

الطلب المؤسسي يبقى قويًا

رغم التراجع الطفيف في البيتكوين والسوق الأوسع، واصلت الشركات المتداولة علنًا والتي تمتلك احتياطيات من العملات المشفرة توسيع حيازاتها الاستراتيجية.