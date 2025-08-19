شركة المنازل المطبوعة ثلاثي الأبعاد تتبنى البيتكوين و الـNFTs في تحول نحو البلوكشين

تام شمس - الثلاثاء 19 أغسطس 2025 02:47 مساءً - أصبحت شركة Lib Work Co. اليابانية المتخصصة في المنازل المطبوعة بتقنية ثلاثية الأبعاد أحدث الشركات غير المتخصصة في الكريبتو التي تشتري البيتكوين ضمن خزينتها المؤسسية، وذلك بعد شهر واحد فقط من إطلاق مبادرة تستخدم الرموز غير القابلة للاستبدال (NFTs) لتخزين تصاميم المنازل.

وفي بيان صدر يوم الاثنين عقب اجتماع مجلس إدارتها، أعلنت الشركة خططها لشراء ما قيمته 500 مليون ين ياباني (3.3 مليون دولار) من البيتكوين (BTC) كوسيلة للتحوط من “الاتجاهات التضخمية” في اليابان ومخاطر “الاحتفاظ بالأصول نقدًا فقط”.

وأضافت الشركة: "لذلك قررنا اتباع نهج تدريجي في الاستحواذ والاحتفاظ [بالبيتكوين] استجابة لهذه المخاطر والاستعداد لمجالات النمو المستقبلية مع شركاء دوليين."

حملة شراء بيتكوين تستمر ثلاثة أشهر

ستقوم Lib Work بشراء البيتكوين عبر سلسلة من العمليات من منصات التداول ابتداءً من سبتمبر وحتى ديسمبر، مع إنشاء نظام لإدارة المخاطر، بحسب بيانها.

وبالأسعار الحالية، تبلغ قيمة البيتكوين الواحد حوالي 115,377 دولارًا، ما يعني أن الشركة قد تشتري نحو 28 بيتكوين بقيمة 3.3 مليون دولار، لتحتل المرتبة 105 ضمن قائمة أكبر الشركات المالكة للبيتكوين في الخزائن المؤسسية، متخطية مزود المدفوعات الفرنسي BD Multimedia.

ويأتي هذا الإعلان بعد شهر واحد فقط من إطلاق Lib Work مبادرة جديدة للمنازل المطبوعة ثلاثيًا مدعومة بالـNFT لتخزين المخططات على البلوكشين وقبول البيتكوين كوسيلة دفع.

أول مخطط منزل على هيئة NFT يدخل حيّز التنفيذ

قالت الشركة في بيان صدر في 25 يوليو إن أحد تصاميمها، Lib Earth House Model B، قد صدر كرمز NFT بهدف حماية الملكية الفكرية والعمل كوثيقة ملكية مرتبطة بالمنزل الفعلي.

ويمكن للرمز تخزين معرف المنزل وتاريخه ومعلومات الملكية على البلوكشين لضمان حصول المشترين على حقوق التصميم الحصرية ومنع نسخ المخططات بشكل غير مصرح به.

وأضافت الشركة: "نظرًا لأن المنازل المطبوعة ثلاثيًا تعتمد على التصاميم الرقمية، فإن حماية حقوق هذه الملفات وإدارة تراخيصها أمر أساسي."

كما أوضحت أن "تكنولوجيا البلوكشين والـNFTs تتوسع حاليًا خارج مجالي الفن والموسيقى لتدخل قطاعات العقارات والملكية الفكرية."

المخططات عبر NFTs قد تساعد في مواجهة تحديات البناء

ذكرت Lib Work أن صناعة البناء واجهت في السنوات الأخيرة نقصًا في الأيدي العاملة وارتفاعًا كبيرًا في تكاليف المواد، وهو ما يكشف "محدودية طرق البناء التقليدية."

وقالت إن طرق البناء عبر الطباعة ثلاثية الأبعاد وتحويل الأصول إلى صيغ رقمية يمكن أن تسهم في معالجة هذه التحديات من خلال تقليل العمالة والوقت والتكلفة وفتح أسواق إسكان دولية جديدة لعصر الميتافيرس والويب 3.

وأضافت: "من خلال إنشاء NFTs للمنازل المطبوعة ثلاثيًا، ستبني Lib Work آليات توزيع جديدة للمنازل للمستثمرين والمستخدمين حول العالم، مما يعزز قيمة العلامة التجارية دوليًا ويوسع دخولها إلى أسواق جديدة."

تأسست Lib Work في الأول من أغسطس 1997، وغيرت اسمها في أبريل 2018 لتبدأ التركيز على بناء المنازل المطبوعة ثلاثيًا. وهي تبيع بشكل رئيسي منازل منفصلة وعقارات باستخدام الإنترنت وتقنية الواقع الافتراضي، وفقًا لملفها التعريفي.