صناديق الإيثريوم المتداولة تسجل تدفقات خارجة بـ197 مليون دولار في يوم واحد.. ثاني أكبر حصيلة على الإطلاق

تام شمس - الثلاثاء 19 أغسطس 2025 02:47 مساءً - استهلت صناديق الإيثريوم الفورية أسبوعها الجديد بموجة بيع كبيرة، حيث سجلت نحو 200 مليون دولار تدفقات خارجة يوم الاثنين، ما يواصل الاتجاه الذي بدأ الأسبوع الماضي.

وشهدت الإيثريوم (ETH) الفورية المتداولة في البورصة (ETFs) تدفقات خارجة بلغت 196.7 مليون دولار، لتسجل ثاني أكبر حصيلة يومية من التدفقات الخارجة منذ إطلاقها. وكانت الحصيلة الأكبر قد بلغت 465 مليون دولار في 4 أغسطس، وفقًا لبيانات SoSoValue.

وجاءت هذه التدفقات الخارجة بعد 59 مليون دولار يوم الجمعة، لترتفع الحصيلة على مدى يومين إلى 256 مليون دولار. ومع ذلك، لا تزال هذه الأرقام متواضعة مقارنةً بالتدفقات القياسية البالغة 3.7 مليارات دولار التي شهدتها الصناديق على مدى ثمانية أيام تداول متتالية، والتي تجاوزت التدفقات اليومية في بعضها مليار دولار.

صندوق بلاك روك يسجل أكبر التدفقات الخارجة

أظهرت بيانات Farside أن صندوقي بلاك روك وفيديلتي سجلا أكبر التدفقات الخارجة يوم الاثنين، بقيمة 87 مليون دولار و79 مليون دولار على التوالي.

وكان صندوق Fidelity Ethereum Fund المرمز (FETH) قد سجل يوم الجمعة 272 مليون دولار تدفقات خارجة، ما ساهم بشكل رئيسي في إجمالي الـ59 مليون دولار المسجلة في ذلك اليوم.

تدفقات صناديق الإيثر المتداولة حسب الجهة المُصدرة. المصدر: Farside.co.uk

تمتلك بلاك روك حاليًا أحد أكبر أرصدة الإيثريوم المؤسسية؛ إذ أظهرت بيانات صندوق iShares Ethereum Trust ETF المرمز (ETHA) أنه كان يحتفظ بنحو 3.6 ملايين ETH بقيمة 15.8 مليار دولار حتى يوم الجمعة.

حيازات صندوق iShares Ethereum Trust ETF المرمز (ETHA) التابع لشركة بلاك روك حتى يوم الجمعة، وصافي أصول الصندوق حتى يوم الاثنين. المصدر: BlackRock

ومنذ ذلك الحين انخفضت القيمة الدولارية للأصول بنسبة 1.5% إلى 15.6 مليار دولار يوم الاثنين، بالتزامن مع تراجع سعر ETH بنسبة 6.5% تقريبًا، وفق CoinGecko.

قوائم الانتظار لفك الرهن (Unstaking) تصل مستويات قياسية

تزامنت التدفقات الخارجة القياسية من صناديق الإيثريوم وتذبذبات سعر ETH مع ارتفاع غير مسبوق في قوائم الانتظار لفك رهن الإيثريوم من مجمعات التخزين (staking pools) الخاصة بمُدققي شبكة إثريوم.

ووفق موقع ValidatorQueue المتخصص بتتبع بيانات طوابير الخروج في شبكة إثريوم القائمة على إثبات الحصة (PoS)، فقد بلغت كمية الإيثريوم المنتظر سحبها 910,000 ETH أي ما يعادل 3.9 مليارات دولار – يوم الثلاثاء، وهو أعلى مستوى تاريخي. وتشير البيانات أيضًا إلى أن مدة الانتظار الحالية لفك الرهن تصل إلى 15 يومًا و14 ساعة على الأقل.

قائمة انتظار مُتحقق الإيثريوم في الإيثر. المصدر: ValidatorQueue.com

وقد حذّر بعض مراقبي السوق من الآثار السلبية لهذه الزيادة، معتبرين أنها قد تؤدي إلى ما أطلقوا عليه "موجة فك الرهن الجماعي Unstakening". وكتب سامسون مو، أحد أبرز المدافعين عن البيتكوين، عبر منصة X:

"الـ Flippening لن يحدث أبدًا، لكن الـ Unstakening قادم."

وأشار أيضًا إلى احتمال تراجع سعر ETH مقابل BTC إلى 0.03 أو أقل. فيما يتم تداول الإيثريوم عند 0.036 BTC وقت كتابة التقرير، بحسب TradingView.

صناديق الإيثريوم تكتسب أرضية أمام البيتكوين

شهدت الأسابيع الأخيرة تفوقًا لصناديق الإيثريوم الفورية على صناديق البيتكوين من حيث التدفقات، ما يعكس تزايد شهية المستثمرين تجاه ETH على حساب BTC.

ووفقًا للمحلل Hildobby في شركة Dragonfly، بلغ معدل المعروض من البيتكوين المحتفظ به عبر صناديق الاستثمار 6.4% حتى يوم الاثنين، مقارنة بنسبة 5% للإيثريوم وصناديقه. وأضاف المحلل:

"إذا استمر معدل النمو الحالي، فإن صناديق الإيثريوم ستتجاوز صناديق البيتكوين من حيث نسبة المعروض الإجمالي المحتفظ به بحلول سبتمبر."