حُكم بالسجن عامًا واحدًا على مؤثّر في العملات المشفرة بعد اعترافه بعملية احتيال بقيمة 3.5 مليون دولار

تام شمس - الاثنين 18 أغسطس 2025 05:56 مساءً - حُكم على مؤثر في مجال العملات المشفرة بالسجن لمدة عام واحد بسبب ما وصفه المدّعون الأمريكيون بعملية "تعدين خفي" (Cryptojacking) واسعة النطاق، تسببت في احتيال على اثنتين من أكبر شركات الحوسبة السحابية. ويُقصد بالتعدين الخفي استخدام موارد مثل القدرة الحاسوبية أو الكهرباء دون إذن لتعدين العملات المشفرة.

قالت وزارة العدل الأمريكية يوم الجمعة إن محكمة اتحادية في بروكلين حكمت على تشارلز أو. باركس الثالث، المعروف أيضًا بلقب “CP3O”، بالسجن لمدة عام ويوم واحد في قضية احتيال استغل فيها موارد حوسبية تزيد قيمتها على 3.5 مليون دولار.

وبحسب المدّعين، استخدم باركس هويات شركات وهمية، مثل “MultiMillionaire LLC” و“CP3O LLC”، لخداع مزوّدين اثنين للخدمات السحابية لم يُكشف عن اسميهما ومنحه صلاحيات حوسبية موسعة استغلها في تعدين ما يقارب مليون دولار من إيثر (ETH) ولايتكوين (LTC) ومونيرو (XMR) بين يناير وأغسطس 2021.

اعترف باركس في ديسمبر الماضي بذنبه في تهمة الاحتيال عبر الأسلاك (Wire Fraud)، بعد أن كان يواجه أيضًا تهم غسل أموال ومعاملات غير قانونية كان يمكن أن تصل عقوبتها القصوى إلى 50 عامًا في السجن.

وقالت مفوضة شرطة مدينة نيويورك، جيسيكا إس. تِش:

"لقد تلاعب تشارلز باركس بالتكنولوجيا، وسرق ملايين من موارد الحوسبة، وقام بتعدين العملات المشفرة بشكل غير قانوني واليوم جاء الحكم ليجعله مسؤولًا بالكامل عن أفعاله المخادعة".

وزارة العدل: باركس كذب ليستغل موارد الحوسبة

وفقًا لوزارة العدل، أخبر باركس أحد مزوّدي الخدمات السحابية أنه سيستخدم الموارد لبناء شركة تدريب عبر الإنترنت متخصصة في الإعلام والتكنولوجيا واستراتيجيات الأعمال، زاعمًا أن هدفه خدمة 10,000 طالب.

لكن المدّعين أوضحوا أن الحقيقة كانت مختلفة: "لم تكن هناك شركة تدريب، ولم يكن هناك طلاب"، بل استُخدمت الموارد لتعدين العملات المشفرة.

وأضافت الوزارة أن باركس حاول المراوغة عندما بدأ المزوّدون في الاستفسار عن "استخدام مشبوه للبيانات وتراكم الاشتراكات غير المسددة".

غسل العائدات لشراء سلع فاخرة

أفاد الادعاء أن باركس غسل العملات المشفرة التي حصل عليها من خلال منصات تداول ومَتاجر للرموز غير القابلة للاستبدال (NFT)، ومعالجات دفع إلكترونية وبنوك، وحوّلها إلى سيولة نقدية استخدمها لشراء سلع فاخرة، بما في ذلك سيارة مرسيدس-بنز، ومجوهرات، ورحلات سفر في الدرجة الأولى.

ووفقًا للائحة اتهام صادرة في أبريل 2024، أنشأ باركس عدة حسابات مع شركة فرعية تابعة لمزوّد خدمات سحابية وأجهزة إلكترونية استهلاكية مقرها سياتل، وأخرى متخصصة في الحواسيب الشخصية والخدمات ذات الصلة مقرها ريدموند.

أمرته المحكمة بمصادرة 500,000 دولار وسيارة المرسيدس، على أن يُبت لاحقًا في مسألة التعويضات.

بناء سمعة باستخدام عائدات العملات المشفرة

قال المدّعون إن باركس تفاخر بأرباحه على الإنترنت ليكسب مصداقية كمؤثر في مجال العملات المشفرة، وشارك نصائح لتحقيق ما أسماه "عقلية المليونير المتعدد" في مقطع فيديو نشره على يوتيوب في سبتمبر 2022.

كما روّج موقعه الإلكتروني الذي ما يزال قائمًا لبرنامج اشتراك شهري بقيمة 10 دولارات للتطوير الذاتي والإرشاد المالي، مع خيار استشارة فردية مقابل 150 دولارًا شهريًا، تُدفع مكافآته برمز العملة المشفرة الخاص به.

يُذكر أن باركس، الذي كان يُعرف أيضًا بلقب “CP30” المستوحى من شخصية الروبوت في سلسلة الخيال العلمي Star Wars لم يكن، بحسب الادعاء، المبتكر والمفكّر الذي حاول أن يقدّم نفسه به.

كان باركس (في الصورة) يُعرف أيضًا باسم "CP30"، وهو روبوت بشري من سلسلة أفلام الخيال العلمي "حرب النجوم". المصدر: MultiMillionaire LLC.

وقال المدعي العام الأمريكي جوزيف نوسيلا جونيور:

"في النهاية، لم يكن سوى محتال، وكانت طريقته السريعة في الثراء قائمة على الكذب والسرقة."