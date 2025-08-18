سولانا تتجاوز عتبة 100 ألف معاملة في الثانية مع ارتفاع ضغط المعاملات التجريبية

تام شمس - الاثنين 18 أغسطس 2025 05:56 مساءً - سجلت شبكة سولانا قفزة مؤقتة في معدل المعاملات لتتجاوز حاجز الستة أرقام تحت ضغط عالٍ من معاملات استدعاء البرامج خلال عطلة نهاية الأسبوع، وفقًا لأحد المطورين.

قال ميرت ممتاز، الشريك المؤسس لشركة Helius المتخصصة في أدوات تطوير سولانا، يوم الأحد إن سولانا أصبحت "أول بلوكتشين رئيسي" يسجل 100 ألف معاملة في الثانية (TPS) على شبكتها الرئيسية.

وأضاف أن أحد كتل سولانا في وقت متأخر من يوم الأحد شهد 43,016 معاملة ناجحة و50 معاملة فاشلة، ليصل إجمالي معدل المعاملات إلى 107,540 معاملة في الثانية.

لكن معظم هذه المعاملات لم تكن تبادلات أو تداولات للتوكنات، بل أوامر "noop" (عدم تنفيذ عمليات)، وهي تعليمات لا تقوم بحسابات ذات معنى أو تغييرات في الحالة.

وبما أن معاملات سولانا يجب أن تتضمن على الأقل أمرًا واحدًا، فإن برنامج الـ “noop” يوفر وسيلة لتلبية هذا الشرط للمعاملات التي لا تحتاج إلى عمليات فعلية. هذه الاستدعاءات الخفيفة تختبر سعة الشبكة لكنها لا تعكس بالضرورة الاستخدام اليومي للدفع أو التطبيقات المعقدة.

حظر سولانا مع ارتفاع حاد في معاملات استدعاء برنامج نوب. المصدر: ميرت ممتاز

قدرة حقيقية أقل بكثير

أوضح ممتاز أنه على الرغم من أن غالبية هذه المعاملات كانت مجرد استدعاءات للبرامج، إلا أنه يمكن "استنتاج" أن الشبكة قادرة نظريًا أيضًا على معالجة ما بين 80 إلى 100 ألف معاملة في الثانية من التحويلات وتحديثات الأوركل وعمليات مشابهة.

مع ذلك، فإن معدل المعاملات الفعلي على سولانا أقل بكثير من هذه القمم غير الطبيعية الناتجة عن أوامر الـ “noop”.

يبلغ إجمالي معدل المعاملات حاليًا حوالي 3,700 معاملة في الثانية وفقًا لـ Solscan، لكن هذا الرقم مضلل لأن نحو ثلثي المعاملات عبارة عن معاملات تصويت من المدققين للمشاركة في آلية الإجماع، وهو ما يؤدي إلى تضخيم الأرقام.

أما معدل المعاملات الحقيقي على سولانا فيتراوح عند 1,050 معاملة في الثانية وفقًا لـ Solscan، أو حوالي 1,004 معاملة في الثانية وفقًا لـ Chainspect.

معدل TPS الحقيقي لسولانا أقل بكثير من الأرقام الإجمالية. المصدر: Chainspect

الميم كوينز تسيطر

لا يزال النشاط الأكبر على سولانا يأتي من عملات الميم. ويحتل Pump.fun، وهو منصة لصك وتداول الميم كوينز، المركز الأول على الشبكة بحصة تبلغ 62% من إجمالي القيمة المقفلة (TVL) وفقًا لـ Solscan.

كما ارتفعت قيمة تطبيقات التمويل اللامركزي (DeFi) على سولانا خلال الأشهر الماضية لتصل إلى 10.7 مليار دولار، مقتربة من ذروتها التاريخية في يناير، بحسب DefiLlama.

على صعيد السعر، تراجع توكن سولانا (SOL) خلال عطلة نهاية الأسبوع مع تباطؤ الأسواق الرقمية، لينخفض إلى 187 دولارًا بعد أن بلغ 208 دولارات الأسبوع الماضي.

ولا يزال التوكن منخفضًا بنسبة 36% عن أعلى مستوى له على الإطلاق عند 293 دولارًا في يناير، وفقًا لـ CoinGecko.