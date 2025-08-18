الرئيس التنفيذي السابق لتويتر أغراوال يعود بمشروع ناشئ في الذكاء الاصطناعي

تام شمس - الاثنين 18 أغسطس 2025 05:56 مساءً - عاد باراغ أغراوال، الرئيس التنفيذي السابق لتويتر (المعروف حاليًا باسم X)، إلى عالم التكنولوجيا من خلال شركة ناشئة تحمل اسم Parallel Web Systems Inc.، تركّز على مساعدة وكلاء الذكاء الاصطناعي في جمع وتحليل المعلومات من الإنترنت بشكل مستقل.

قال أغراوال في منشور على لينكدإن يوم الجمعة إن المنتج الرئيسي الأول لشركته، والمسمى Deep Research API، يتفوق على البشر وعلى بعض أبرز نماذج الذكاء الاصطناعي، بما فيها GPT-5 من OpenAI، في عدد من معايير البحث. وأضاف:

"نحن بالفعل ندير ملايين مهام البحث يوميًا."

وأوضح أن إحدى الشركات العامة تستخدم Parallel حاليًا لأتمتة سير العمل البشري، كما يستعين وكلاء البرمجة بأدواتها للعثور على المستندات وحل المشكلات البرمجية. وبحسب تقرير بلومبرغ الصادر يوم الخميس، فقد جمع أغراوال 30 مليون دولار من التمويل الاستثماري ويقود فريقًا مكونًا من 25 شخصًا.

يمثل Parallel أول خطوة كبيرة لأغراوال في قطاع التكنولوجيا منذ أن أقاله إيلون ماسك مع عدد من كبار التنفيذيين بعد استحواذه على تويتر في أكتوبر 2022 وتغيير اسم المنصة لاحقًا إلى X.

وقد رفع التنفيذيون المطرودون دعاوى قضائية ضد ماسك بدعوى حرمانهم من نحو 128 مليون دولار كتعويضات نهاية خدمة، وسمحت محكمة محلية بمضي القضية قدمًا في نوفمبر، لكنها لم تُحسم بعد.

أغراوال كان يعلم أن الذكاء الاصطناعي سيكون وجهته التالية

بنى أغراوال نماذج للتعلّم الآلي في تويتر أثناء توليه منصب المدير التقني تحت قيادة جاك دورسي، ثم أصبح الرئيس التنفيذي من نوفمبر 2021 حتى أكتوبر 2022.

بعد إقالته، قال لبلومبرغ إنه عاد للانغماس في أبحاث الذكاء الاصطناعي، يقرأ الأوراق الأكاديمية ويكتب الشيفرات من جديد. وأوضح أنه رفض عدة عروض من شركات تقنية متعثرة أرادت منه "إصلاح الفوضى"، لأنه كان يعلم أن الذكاء الاصطناعي هو ما يريد التركيز عليه لاحقًا.

الإنترنت سيُدار من قِبل وكلاء الذكاء الاصطناعي

كانت أول فكرة له بعد تويتر مشروعًا ناشئًا في مجال الرعاية الصحية المدعومة بالذكاء الاصطناعي، لكنه سرعان ما استنتج أن وكلاء الذكاء الاصطناعي، وليس البشر، سيكونون أكبر مستخدمي الإنترنت. وقال لبلومبرغ:

"سيكون هناك عدد من الوكلاء على الإنترنت أكبر من عدد البشر. ربما ستُطلق 50 وكيلًا رقميًا يعملون نيابةً عنك على الإنترنت. أعتقد أن هذا سيحدث قريبًا، ربما العام المقبل."

وكلاء الذكاء الاصطناعي "القادم الكبير" على إيثيريوم

يتوافق رهان أغراوال على وكلاء الذكاء الاصطناعي مع توقعات مطوري كوينبيس الذين وصفوا مؤخرًا هؤلاء الوكلاء بأنهم سيكونون "أكبر مستخدمي قوة إيثيريوم" في المستقبل.

وذكر كيفن ليفيو ولينكولن مور من كوينبيس أن معيار HTTP شبه المهمل، إلى جانب مقترح تحسين إيثيريوم (EIP-3009)، قد يفتحان عصرًا جديدًا للتجارة الإلكترونية على البلوكشين.

وأشارا إلى أن وكلاء الذكاء الاصطناعي يمكنهم تنفيذ تحويلات العملات المستقرة دون تدخل بشري، ما يتيح استخدامات مثل سيارات الأجرة ذاتية القيادة التي تدفع ثمن الوقود بنفسها، أو نماذج الذكاء الاصطناعي التي تحقق الدخل من المحتوى عند الطلب.