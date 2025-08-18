كوريا الجنوبية تُعد مشروع قانون لتنظيم العملات المستقرة بحلول أكتوبر

تستعد هيئة الخدمات المالية في كوريا الجنوبية (FSC) لتقديم مشروع قانون لتنظيم العملات المستقرة إلى البرلمان في أكتوبر، وفقا لما كشفه النائب “بارك مين كيو” خلال مناقشة برلمانية.

سيتضمن مشروع القانون متطلبات إصدار العملات الرقمية المستقرة، إدارة الضمانات، وآليات الرقابة الداخلية على المخاطر، ويُتوقع دمجه ضمن الإطار القانوني الثاني لتنظيم الأصول الرقمية في البلاد.

تعهّد الرئيس المنتخب “لي جاي ميونغ” بدعم سوق محلية نشطة للعملات المستقرة المقومة بعملة الوون لتعزيز السيادة النقدية.

وقد بدأت البنوك وشركات الدفع الكورية بالفعل باتخاذ خطوات عملية، مثل التقدم بطلبات لعلامات تجارية، وتطوير خدمات تعتمد هذه العملات.

شهدت المناقشة مشاركة ممثلين عن شركتي “Naver” و”Kakao” وأكبر البنوك المحلية، حيث تم اقتراح تشكيل شبكة تعاونية بين قطاعي التكنولوجيا المالية والمصارف لتعزيز الابتكار والتشغيل البيني.

بالتوازي، تدرس البنوك الأربعة الكبرى في كوريا الجنوبية عقد لقاء مع رئيس شركة “Circle”، المُصدرة لعملة USDC، خلال زيارته المرتقبة الأسبوع المقبل.

وتأتي هذه الخطوات بينما تقترب اليابان من إطلاق عملة “JPYC” المستقرة المقومة بالين، وسط جهود إقليمية متزايدة لتنظيم هذا القطاع، في ظل دفع أمريكي نحو ترسيخ الدولار الرقمي من خلال تشريعات جديدة وقعها الرئيس “دونالد ترامب” مؤخرا.

من جانبه، حذر بنك كوريا من التوسع غير المنضبط في العملات المستقرة المرتبطة بعملة الوون، مؤكدا أن إصدارها يجب أن يقتصر على المؤسسات المصرفية المرخصة لضمان الاستقرار النقدي.

