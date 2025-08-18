شركة “Metaplanet” ترفع حيازتها من البيتكوين ليصل ما لديها لقيمة 2 مليار دولار تقريبا

أعلنت شركة “Metaplanet”، المدرجة في بورصة طوكيو، عن شراء 775 بيتكوين بقيمة تقارب 93 مليون دولار، بمتوسط سعري 120,006 دولار لكل عملة، ليرتفع إجمالي احتياطياتها إلى 18,888 بيتكوين اعتبارا من 18 أغسطس 2025، بإجمالي استثمار بلغ نحو 1.94 مليار دولار.

وتسير شركة “Metaplanet” على نهج مشابه لشركة “MicroStrategy” من حيث تخصيص البيتكوين كأصل استراتيجي في إدارة الخزانة.

حيث استمرت الشركة في تنفيذ عمليات شراء منتظمة، أبرزها شراء 463 بيتكوين في 4 أغسطس، و518 بيتكوين في 12 أغسطس، ما يعكس التزام واضح بتوسيع حيازتها بوتيرة ثابتة.

هذا التوجه بدأ يؤثر في سياسات شركات آسيوية أخرى.

حيث خصصت شركة “Wiselink” التايوانية 10 مليون دولار للبيتكوين من خلال سند قابل للتحويل، بينما رفعت “Genius Group” السنغافورية هدفها إلى 10,000 بيتكوين.

كما أعلنت “K Wave Media” الكورية عن شراكة مع “Galaxy Digital” لتعزيز استراتيجيتها في هذا المجال.

على الصعيد المالي، سجّلت شركة “Metaplanet” أفضل ربع سنوي في تاريخها خلال الربع الثاني من 2025، بتحقيق صافي دخل بلغ 75.1 مليون دولار، مقارنة بخسارة قدرها 33.7 مليون دولار في العام السابق، مدفوعة بارتفاع الإيرادات والأرباح التشغيلية، وتحقيق عائد قدره 468.1% على حيازاتها من البيتكوين منذ بداية العام.

