مدينة جيجو في كوريا الجنوبية تستهدف الأصول الرقمية لمتهمين بالتهرب الضريبي

تام شمس - الاثنين 18 أغسطس 2025 04:48 مساءً - أفادت تقارير محلية أن مسؤولي الضرائب في مدينة جيجو، عاصمة مقاطعة جيجو الكورية الجنوبية، بدأوا في تجميد ومصادرة العملات الرقمية العائدة لأشخاص يشتبه في تهربهم من دفع الضرائب.

ويأتي هذا التحرك ضمن حملة أوسع شملت التحقيق مع 2,962 شخصًا متخلفًا عن السداد بإجمالي 19.7 مليار وون (14.2 مليون دولار)، للتحقق مما إذا كانوا يملكون أصولًا رقمية يمكن الاستيلاء عليها لتسوية الديون المستحقة، وفقًا لتقرير نشرته صحيفة Newsis يوم السبت.

وخلال التحقيق، قام مسؤولو الضرائب بفحص بيانات من كبرى منصات تداول العملات المشفرة في كوريا الجنوبية، بما في ذلك Bithumb وUpbit التابعة لشركة Dunamu، وCoinone وKorbit، حيث تبين أن 49 من المشتبه بهم يملكون أصولًا رقمية تزيد قيمتها مجتمعة على 166,269 دولارًا.

وقد صنفت شعبة الضرائب في جيجو هذه المنصات كـ "مدينين من طرف ثالث" من أجل الشروع في مصادرة وتجميد تلك الأصول الرقمية لتسديد جزء من الديون المستحقة على المتهربين.

جيجو هي أكبر جزيرة في كوريا الجنوبية، ووجهة سياحية شهيرة، ولها تاريخ حافل بمبادرات العملات المشفرة. المصدر: جيه باتريك فيشر

استخدمت إدارة الضرائب الذكاء الاصطناعي لتحليل بيانات معاملات العملات المشفرة

جيجو، أكبر جزر كوريا الجنوبية ووجهة سياحية شهيرة، لها تاريخ مع مبادرات العملات المشفرة، إذ أطلقت في عام 2021 بطاقات سياحية قائمة على NFT وتطبيقًا لتعقب مخالطي المصابين بكوفيد-19 عبر البلوكتشين.

رئيس شعبة الضرائب في جيجو، هوانغ تاي هون، صرّح بأن المدينة ستواصل "تعزيز استجابتنا لحالات التخلف عن دفع الضرائب باستخدام الأصول الجديدة مثل الأصول الافتراضية لكشف مصادر الضرائب المخفية بدقة."

وأضاف أن الشعبة ستستمر أيضًا في "جمع الضرائب من المتخلفين ذوي القيمة العالية من خلال تحليل معلومات يعتمد على الذكاء الاصطناعي، سعيًا لتأمين إيرادات ضريبية كافية وتعزيز ثقافة الدفع الضريبي النزيه."

تجدر الإشارة إلى أن عدد مستخدمي منصات العملات المشفرة في كوريا الجنوبية تجاوز 16 مليون مستخدم، أي ما يزيد على 30% من سكان البلاد، بعد أن شهد السوق طفرة عقب فوز الرئيس الأميركي دونالد ترامب في الانتخابات في نوفمبر الماضي.

العملات المشفرة للمتهربين تحت المجهر

يُذكر أن الحكومة الكورية الجنوبية أقرت في عام 2021 قوانين تسمح للجهات التنظيمية بمصادرة عملات رقمية مثل بيتكوين (BTC) من المتهربين ضريبيًا.

وفي نوفمبر 2023، أعلنت السلطات في مدينة باجو شمال شرق العاصمة سيول خططًا لمصادرة وبيع الأصول الرقمية للمواطنين المتخلفين عن دفع الضرائب.

كما صادرت الحكومة الكورية الجنوبية عملات مشفرة بقيمة 180 مليون دولار من المتهربين في عامي 2021 و2022 مجتمعين.

وفي عام 2021، استولت إدارة مدينة سيول أيضًا على عملات مشفرة بقيمة 22 مليون دولار من أفراد ورؤساء شركات يشتبه في تهربهم الضريبي.