القيمة السوقية للـNFT تهبط 1.2 مليار دولار مع تراجع زخم صعود الإيثر

تام شمس - الاثنين 18 أغسطس 2025 04:48 مساءً - انخفضت القيمة السوقية للرموز غير القابلة للاستبدال (NFT) بأكثر من 1.2 مليار دولار في أقل من أسبوع مع تراجع زخم صعود الإيثر، وفقًا لبيانات القطاع.

وأظهرت بيانات NFT Price Floor يوم الاثنين أن القيمة الإجمالية لمجموعات الـNFT هبطت إلى 8.1 مليارات دولار، أي بانخفاض نسبته 12% مقارنةً بالقيمة السوقية البالغة 9.3 مليارات دولار يوم الأربعاء، والتي كانت قد ارتفعت بنسبة 40% منذ يوليو.

فقدان أكثر من 1.2 مليار دولار من القيمة السوقية للـNFT خلال أقل من أسبوع تزامن مع تراجع بنسبة 9% في أسعار الإيثر (ETH). وأظهرت بيانات Cointelegraph وقت كتابة التقرير أن سعر ETH بلغ 4,260 دولارًا، منخفضًا من ذروة بلغت نحو 4,700 دولار يوم الأربعاء.

ونظرًا لأن العديد من الـNFT تُسكّ على شبكة إيثريوم وتُقيّم وتُباع بعملة ETH، فإن الزخم الصعودي أو الهبوطي للأصل الرقمي ينعكس عادةً على ارتفاع أو انخفاض في قيمة قطاع الـNFT. ومع تراجع الإيثر بنسبة 4% خلال الـ24 ساعة الماضية، شهدت غالبية المجموعات العشر الكبرى انخفاضًا في قيمتها.

أعلى 10 مجموعات NFT من حيث القيمة السوقية. المصدر: NFT Price Floor

القيمة السوقية للـNFT تنخفض بأكثر من 12% مع تراجع الإيثر

رغم استمرارها كأكبر مجموعة من حيث القيمة السوقية، فقدت CryptoPunks نحو 300 مليون دولار من قيمتها. وأظهرت البيانات أنها بلغت 2.1 مليار دولار وقت كتابة التقرير، بانخفاض 12% عن 2.4 مليار دولار يوم الأربعاء.

كما أظهرت بيانات CryptoSlam أن حجم مبيعات المجموعة بلغ 12.7 مليون دولار، متراجعًا بنسبة 34% خلال الأيام السبعة الماضية، فيما وصل إجمالي المبيعات إلى 51 فقط، بانخفاض نسبته 28% خلال الأسبوع.

أما مجموعة Bored Ape Yacht Club (BAYC)، والتي كانت تحتل المرتبة الثانية في القيمة السوقية يوم الأربعاء، فقد هبطت إلى المركز الثالث يوم الاثنين مع تراجع قيمتها إلى 482.3 مليون دولار، بانخفاض يقارب 20% عن 602 مليون دولار في منتصف الأسبوع.

البطاريق تتفوق على القردة في القيمة السوقية

في المقابل، صعدت مجموعة Pudgy Penguins إلى المرتبة الثانية من حيث القيمة السوقية، رغم أنها فقدت نحو 100 مليون دولار من قيمتها الإجمالية. فقد بلغت قيمتها السوقية 491 مليون دولار يوم الاثنين، منخفضة بنسبة 17% عن 591 مليون دولار يوم الأربعاء.

وكانت شركة BTCS Inc. المدرجة في البورصة قد أعلنت الأسبوع الماضي أنها أضافت ثلاثة رموز من مجموعة Pudgy Penguins إلى خزينة أصولها الرقمية المؤسسية، وهو ما يُظهر أن الشركات بدأت تنظر إلى مجموعات الـNFT الرائدة باعتبارها أصولًا شرعية لتنويع الخزائن الاستثمارية.