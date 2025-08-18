صناديق الإيثريوم المتداولة تحطّم الأرقام القياسية مع تدفقات قدرها 3.75 مليار دولار إلى منتجات الكريبتو

تام شمس - الاثنين 18 أغسطس 2025 04:48 مساءً - شهدت منتجات الاستثمار في العملات المشفرة أسبوعًا جديدًا من التدفقات القوية، مدفوعة إلى حدّ كبير بصناديق الإيثريوم المتداولة في البورصة (ETPs).

وسجّلت الصناديق العالمية المتداولة في مجال الكريبتو تدفقات بلغت 3.75 مليار دولار خلال أسبوع التداول المنتهي يوم الجمعة، وفقًا لما أعلنه مدير الأصول الرقمية الأوروبي CoinShares يوم الإثنين.

جاءت هذه التدفقات وسط زخم صعودي قوي لعملة الإيثريوم (ETH)، حيث اقتربت الأسعار من مستوياتها القياسية عند 4,700 دولار يوم الخميس، بحسب بيانات CoinGecko.

إلا أنه بعد أربعة أيام من التدفقات الإيجابية، تحوّل مزاج المستثمرين إلى السلبية، حيث سجّلت صناديق البيتكوين (BTC) والإيثريوم خروجًا لرؤوس الأموال يوم الجمعة، وفقًا لمنصة SoSoValue.

صناديق البيتكوين تشهد تدفقات متواضعة رغم تجاوز السعر 124,000 دولار

على الرغم من ارتفاع البيتكوين إلى أكثر من 124,000 دولار يوم الأربعاء، فإن ذلك لم ينعكس في مكاسب كبيرة لصناديق البيتكوين المتداولة، التي استقطبت تدفقات بقيمة 552 مليون دولار فقط، أي ما يعادل نحو 15% من إجمالي التدفقات الأسبوعية.

في المقابل، تصدرت الإيثريوم المكاسب الأسبوع الماضي مع تدفقات بلغت 2.9 مليار دولار، ما يعكس شهية متزايدة من المستثمرين تجاه صناديق الإيثريوم المتداولة.

التدفقات حسب الأصول حتى يوم الجمعة (بالمليون دولار). المصدر: CoinShares

سجّلت سولانا (SOL) تدفقات داخلة بقيمة 176.5 مليون دولار، فيما شهدت ريبل (XRP) تدفقات داخلة بلغت 125.9 مليون دولار. في المقابل، سجّلت لايتكوين (LTC) تدفقات خارجة بقيمة 0.4 مليون دولار، بينما خرج من تونكوين (TON) نحو مليون دولار.

أعلى حجم تداول أسبوعي على الإطلاق

بحسب المحلل لدى بلومبرغ إريك بالشوناس، سجّل الأسبوع الماضي أعلى حجم تداول أسبوعي على الإطلاق لصناديق الكريبتو الفورية المتداولة.

فبعد أربعة أيام تداول فقط، بلغت أحجام التداول في صناديق البيتكوين والإيثريوم الفورية 40 مليار دولار، مدفوعة بالدرجة الأولى بـ “قفزة ضخمة” لصناديق الإيثريوم، بحسب بالشوناس.

وقال:

"ETHSANITY: بلغ حجم تداول صناديق الإيثريوم الأسبوعي نحو 17 مليار دولار، محطمًا الأرقام القياسية السابقة، لقد كان شهر يوليو بمثابة صحوة كبيرة."

كما علّق رئيس شركة NovaDius، نيت جيراسي، على الأرقام القياسية، قائلاً إن صناديق الإيثريوم الفورية "سحقت تمامًا" جميع الأرقام السابقة، متسائلًا:

"هل ما زال هناك من يقول إنه لا يوجد طلب؟"

تقليص في فترات التدفقات المتتالية

في ظل هيمنة الإيثريوم على التدفقات في الأسابيع الأخيرة، أصبحت سلاسل التدفقات المتتالية أقصر.

فوفقًا لبيانات SoSoValue، اجتذبت صناديق الإيثريوم الفورية تدفقات بقيمة 3.7 مليار دولار في سلسلة استمرت ثمانية أيام منذ 5 أغسطس. أما صناديق البيتكوين، فلم تسجّل سوى نحو 1.3 مليار دولار خلال سلسلة أقصر استمرت سبعة أيام فقط.

إجمالي تدفقات صناديق ETF الفورية للبيتكوين والإيثريوم منذ 5 أغسطس. المصدر: SoSoValue

هذا يتناقض مع سلسلة تدفقات الإيثريوم التي استمرت 20 يومًا في يوليو، وسلسلة البيتكوين التي امتدت 15 يومًا في يونيو.