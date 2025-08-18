شركة Amdax الهولندية تخطط لإدراج خزانة بيتكوين في بورصة Euronext أمستردام

تام شمس - الاثنين 18 أغسطس 2025 04:48 مساءً - تستعد شركة الخدمات المتعلقة بالعملات المشفرة Amdax، ومقرها هولندا، لإطلاق شركة خزانة بيتكوين في بورصة يورونكست أمستردام، في وقت تتبع فيه المزيد من الشركات الأوروبية خطى نظيراتها الأميركية في تبني استراتيجيات البيتكوين.

وقالت Amdax يوم الإثنين إنها بصدد إنشاء شركة AMBTS B.V.، وهي شركة خاصة مستقلة الحوكمة ستعمل بشكل منفصل، وتهدف إلى أن تصبح "شركة خزانة بيتكوين بنسبة 1%"، أي أن تسعى لامتلاك 1% من إجمالي عملات البيتكوين (BTC) المتداولة.

وأوضحت الشركة أنها تخطط لزيادة رأس المال تدريجياً عبر الأسواق من أجل توسيع حيازاتها من البيتكوين، وزيادة قيمة الأسهم، وتعزيز مؤشرات البيتكوين لكل سهم للمستثمرين. ويتطلب تراكم 1% من إجمالي المعروض من البيتكوين أكثر من 24 مليار دولار بالأسعار الحالية، إذ يتم تداول البيتكوين هذا الأسبوع بأكثر من 115,800 دولار.

كانت Amdax أول مزوّد خدمات تشفير يسجَّل لدى البنك المركزي الهولندي عام 2020، ومن بين أوائل الشركات الهولندية التي حصلت على ترخيص MiCA من هيئة الأسواق المالية الهولندية (AFM) في 26 يونيو الماضي.

وتخطط Amdax وAMBTS لجمع رأس المال من مستثمرين من القطاع الخاص في جولة تمويل أولية، على أن تُستخدم العائدات الصافية لبدء تنفيذ استراتيجية تراكم البيتكوين، بحسب البيان. وأشارت الشركة إلى أن منصتها تتيح تداول 33 عملة مشفرة، مع خيارات للاستثمار الآلي واستراتيجيات محافظ تدار من قبل خبراء.

حاولت Cointelegraph التواصل مع Amdax للحصول على تعليق بشأن الجدول الزمني لجمع رأس المال واستثمارات البيتكوين المستقبلية، لكنها لم تتلقَّ ردًا حتى وقت النشر.

اعتماد الشركات الأوروبية على البيتكوين يتزايد

قال لوكاس وينسينغ، الرئيس التنفيذي لشركة Amdax:

"مع امتلاك الشركات والحكومات والمؤسسات الآن أكثر من 10% من معروض البيتكوين، نرى أن الوقت مناسب لتأسيس شركة خزانة بيتكوين تستهدف الإدراج في يورونكست أمستردام، كإحدى البورصات الرائدة في أوروبا."

وأعلنت ما لا يقل عن 15 شركة أوروبية تبني البيتكوين كجزء من ميزانياتها العمومية. وتشمل القائمة: Bitcoin Group (ألمانيا) مع 3,605 BTC، و Smarter Web Company (المملكة المتحدة) مع 2,395 BTC، وشركة The Blockchain Group (فرنسا) مع 1,653 BTC، إضافة إلى Satsuma Technology (المملكة المتحدة) مع 1,126 BTC.

أما الشركات الأخرى التي تمتلك أقل من 1,000 BTC فتشمل: H100 Group (السويد)، Samara Asset Group، CoinShares International Limited، 3U Holding، Advanced Bitcoin Technologies، Phoenix Digital Assets، Baultz Capital، Vanadi Coffee، Aker ASA، K33 وRefined Group.

البيتكوين يواصل التفوق على الأصول التقليدية

وفقًا لبيانات CoinGecko، تفوق البيتكوين على جميع فئات الأصول الرئيسية خلال العقد الماضي، إذ ارتفع بأكثر من 26,900%، مقارنة بـ 193% لمؤشر S&P 500، و125% للذهب، و4.3% للنفط الخام.

المصدر: CoinGecko

إلى جانب أوروبا والولايات المتحدة، يتزايد تبني البيتكوين أيضًا في آسيا، بقيادة شركة الاستثمار اليابانية Metaplanet، التي أعلنت يوم الإثنين عن شراء إضافي قدره 775 BTC بقيمة تزيد عن 89 مليون دولار، لترفع إجمالي حيازاتها إلى أكثر من 18,888 BTC (ما يعادل 2.1 مليار دولار).

وسجل سهم Metaplanet ارتفاعًا يقارب 190% منذ بداية العام، متفوقًا على ارتفاع 7.2% فقط لأكبر الشركات اليابانية المدرجة ضمن مؤشر TOPIX Core 30.

سعر سهم Metaplanet خلال خمسة أيام. المصدر: Google Finance

لكن على الرغم من تقرير أرباح متفائل صدر الأسبوع الماضي، تُظهر بيانات Google Finance أن سعر سهم Metaplanet تراجع بأكثر من 12.7% خلال الأيام الخمسة الماضية، ليتم تداوله عند 900 ين ياباني (6.11 دولار) للسهم الواحد.