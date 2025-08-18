اليابان تقترب من إطلاق أول عملة مستقرة مقومة بالين

من المتوقع أن توافق هيئة الخدمات المالية اليابانية خلال خريف هذا العام على إصدار أول عملة رقمية مستقرة مرتبطة بالين، وفقا لتقرير صدر عن الصحيفة المحلية “Nikkei”.

العملة الرقمية المستقرة، التي تحمل اسم “JPYC”، تطورها شركة التكنولوجيا المالية تحمل الاسم نفسه “JPYC” وتتخذ من طوكيو مقرا لها.

وتسعى الشركة لتسجيل نفسها كشركة تحويل أموال خلال أغسطس، تمهيدا لبدء بيع الرموز مباشرة بعد التسجيل.

ستكون “JPYC” مدعومة بأصول سائلة مثل الودائع والسندات الحكومية، مع استخدامات محتملة تشمل التحويلات الدولية، المدفوعات التجارية، وتطبيقات التمويل اللامركزي.

تهدف الشركة إلى إصدار ما قيمته تريليون ين (نحو 6.78 مليار دولار) خلال ثلاث سنوات، وتراهن على الاهتمام الأولي من صناديق تحوط.

اليابان كانت من أوائل الدول التي نظّمت العملات المستقرة، حيث اعتمدت في 2022 تعديلات قانونية تقيّد إصدارها بالبنوك والمؤسسات المرخصة، وتعرّفها كأدوات دفع إلكترونية.

منذ ذلك الحين، شهد السوق الياباني تحركات من كيانات كبرى مثل مجموعة “SMBC”، التي أعلنت عن مشروع عملة مستقرة بالتعاون مع شركة Ava Labs” و”Fireblocks”.

