سعر البيتكوين تحت الضغط وتحذيرات من تصحيح محتمل في سبتمبر

بعد بلوغ سعر البيتكوين لمستويات قياسية مؤخرا، تراجع السعر وواجه صعوبة في الحفاظ على الدعم.

يتوقع محللون استمرار التداول العرضي حتى سبتمبر، يليه تصحيح حاد.

أشار المحلل “دكتور بروفيت” إلى أن البيتكوين قد تتحرك ضمن نطاق ضيق لا يتجاوز 8% حتى سبتمبر، متوقعا شهر أحمر للغاية بعد ذلك، ناصحا بضرورة التمركز في صفقات قصيرة خلال هذه الفترة.

تأتي هذه التوقعات عقب تراجع سعر البيتكوين من ذروة بلغت 124,000 دولار في 14 أغسطس، بعد بيانات تضخم أمريكية فاقت التوقعات.

في المقابل، يرى محللون مثل “Rekt Capital” أن التراجع عادة يسبق ارتفاعات كبيرة، بشرط دقة التوقيت.

في وقت النشر، تتداول البيتكوين عند 114 ألف دولار، بانخفاض أسبوعي قدره 5%، رغم بقائها مرتفعة 95% على أساس سنوي.

العملات الرقمية الكبرى الأخرى تأثرت أيضا، بينما سجلت كل من عملة LINK وADA مكاسب أسبوعية ملحوظة.

من الناحية الفنية، حذرت “Material Indicators” من فشل البيتكوين في تجاوز متوسطها المتحرك لـ 21 يوم، مما يزيد من احتمالات الهبوط على المدى القريب.

