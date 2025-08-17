نادي أرسنال يعقد شراكة مع شركة الكريبتو "Bitpanda" في صفقة تمتد لسنوات!

أعلن نادي أرسنال الإنجليزي عن شراكة جديدة مع منصة تداول العملات المشفرة النمساوية “Bitpanda”، في إطار صفقة تمتد لسنوات ستشهد ظهور شعار الشركة في ملعب الإمارات بدءا من المباراة الأولى للموسم ضد “ليدز يونايتد” في 23 أغسطس.

الاتفاقية تتضمن أنشطة رقمية، منها محتوى مشترك مع اللاعبين، وتجارب حصرية للجماهير، إلى جانب فرص خاصة للمستخدمين تشمل حضور المباريات ولقاء نجوم النادي.

كما تهدف الشراكة إلى تقديم أدوات تعليمية للاستثمار في العملات المشفرة بأمان.

الخطوة تأتي بالتزامن مع عودة “Bitpanda” رسميا إلى السوق البريطاني.

أكد الرئيس التنفيذي للشركة، أن التعاون مع أرسنال يمثل جزء من استراتيجية الشركة لدخول أحد أهم أسواق التمويل العالمية.

من جانبها رحبت المديرة التجارية لأرسنال، بالشراكة، مؤكدة توافق طموحات النادي مع رؤية “Bitpanda” للنمو المستدام.

جدير بالذكر أن أرسنال سبق له التعاون مع قطاع الكريبتو في 2018 عبر اتفاقية مع “CashBet”، فيما يشهد الدوري الإنجليزي شراكات مشابهة لأندية كبرى مثل مانشستر يونايتد مع شركة “Tezos” ونوتنغهام فورست و”Floki”.

اقرأ أيضا:

كوريا الشمالية تستغل منصات العمل العالمية لاختراق حاملي العملات المشفرة

أداء الايثيريوم يسجل أفضل أداء فصلي ثالث منذ نشأته!

